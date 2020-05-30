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Отремонтируют канализацию и водопровод в 5 многоквартирных домах Бердска в 2021 году. Смотри адреса

13:15 30.05.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В список на капремонт попали те дома, где собственники деньги собирали, но не определились на общем собрании. Кроме сетей, в некоторых жилых зданиях обновят электропроводку и фасады. Речь идет о старых домах в центре Бердска.

Отремонтируют канализацию и водопровод в 5 многоквартирных домах Бердска в 2021 году. Смотри адреса
Каждый год в Бердске капитально ремонтируют дома — по списку

Мэр Бердска Евгений Шестернин 28 мая подписал постановление о проведении в 2021 году капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора.

Отремонтируют те бердские дома, что вошли в план на 2020-2022 годы и собственники помещений в которых не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества.

В списке значатся следующие адреса и виды ремонта:

г. Бердск, ул. Ленина, д. 17 (ремонт горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, канализования и водоотведения, теплоснабжения, ремонт крыши);

г. Бердск, ул. Ленина, д. 19 (ремонт горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, канализования и водоотведения, теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме);

г. Бердск, ул. Ленина, 23 (ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения);

г. Бердск, ул. Ленина, 27 (ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт крыши, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения);

г. Бердск, ул. Красный Сокол, 20 (ремонт внутридомовой инженерной системы канализования и водоотведения, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт крыши, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения).

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя главы администрации (по строительству и городскому хозяйству) Владимира Захарова.

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От редакции

Ваш дом пора ремонтировать?

Гость, 30 мая 2020 13:48
Эти дома строили пленные немцы. Крепкие, но уже по пояс в землю вросли.

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