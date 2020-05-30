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Запуск первого пилотируемого космического корабля Crew Dragon на космодроме NASA смотри в прямой трансляции 30 мая

17:53 30.05.2020 Фото: ©SpaceX
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Жители Бердска смогут увидеть событие в 02.22 в воскресенье, 31 мая. Транслировать запуск будет телеканал «Наука». Подробности полета и подготовку к нему начнут обсуждать ученые и космонавты на час и 12 минут раньше. Илон Маск снял мультролик о запуске.

Запуск первого пилотируемого космического корабля Crew Dragon на космодроме NASA смотри в прямой трансляции 30 мая
Телеканал «Наука» проведёт прямую трансляцию запуска первого в мире пилотируемого космического корабля Crew Dragon

30 мая 2020 года в 22:22 по московскому времени в рамках миссии SpaceX Demo-2 состоится запуск первого пилотируемого космического корабля Crew Dragon с 39-го стартового комплекса на космодроме NASA. Трансляцию этого события будет вести российский телеканал «Наука». За час до запуска ракеты начнётся дискуссия с научными экспертами.

В 21:10 ведущий Алексей Иванченко вместе с экспертом – научным сотрудником Института космических исследований РАН Натаном Эйсмонтом – начнут дискуссию и поделятся всеми подробностями о подготовке к полёту. К разговору присоединятся по видеосвязи астроном и член международного астрономического союза Владимир Сурдин, конструктор Александр Хохлов, космонавт Сергей Рязанский и член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин.

Запуск первого в мире пилотируемого космического корабля Crew Dragon состоится в 22:22 по московскому времени на телеканале «Наука». Трансляция также будет доступна на официальном аккаунте телеканала в YouTube.

Генеральный директор SpaceX Илон Маск в своем Twitter опубликовал анимационный ролик, который показывает как будет выглядеть запуск корабля Crew Dragon на вершине ракеты Falcon 9. Позже он совершит стыковку с МКС и вернется на Землю для мягкой посадки с парашютом. Это будет первый запуск устройства с экипажем на борту.

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От редакции

Будете смотреть?

Аноним, 30 мая 2020 17:33
НВР:
Тратить время на спектакли?
Зачем?
Гость, 30 мая 2020 21:05
Там голливуд спешно доснимает последнюю часть? Не уложЫлись вовремя?
Постоянный звон про частную аэрокосмическую компанию маска - смешно! При том, что и производственные мощности, и инженеры, и финвливания - государственные.

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