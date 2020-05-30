Запуск первого пилотируемого космического корабля Crew Dragon на космодроме NASA смотри в прямой трансляции 30 мая

Жители Бердска смогут увидеть событие в 02.22 в воскресенье, 31 мая. Транслировать запуск будет телеканал «Наука». Подробности полета и подготовку к нему начнут обсуждать ученые и космонавты на час и 12 минут раньше. Илон Маск снял мультролик о запуске.

Телеканал «Наука» проведёт прямую трансляцию запуска первого в мире пилотируемого космического корабля Crew Dragon

30 мая 2020 года в 22:22 по московскому времени в рамках миссии SpaceX Demo-2 состоится запуск первого пилотируемого космического корабля Crew Dragon с 39-го стартового комплекса на космодроме NASA. Трансляцию этого события будет вести российский телеканал «Наука». За час до запуска ракеты начнётся дискуссия с научными экспертами.

В 21:10 ведущий Алексей Иванченко вместе с экспертом – научным сотрудником Института космических исследований РАН Натаном Эйсмонтом – начнут дискуссию и поделятся всеми подробностями о подготовке к полёту. К разговору присоединятся по видеосвязи астроном и член международного астрономического союза Владимир Сурдин, конструктор Александр Хохлов, космонавт Сергей Рязанский и член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин.

Запуск первого в мире пилотируемого космического корабля Crew Dragon состоится в 22:22 по московскому времени на телеканале «Наука». Трансляция также будет доступна на официальном аккаунте телеканала в YouTube.

Генеральный директор SpaceX Илон Маск в своем Twitter опубликовал анимационный ролик, который показывает как будет выглядеть запуск корабля Crew Dragon на вершине ракеты Falcon 9. Позже он совершит стыковку с МКС и вернется на Землю для мягкой посадки с парашютом. Это будет первый запуск устройства с экипажем на борту.