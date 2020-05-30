Страшная красота: Как вычислить липового косметолога

Липолитики — это препараты, которые вводятся с помощью инъекций и, по уверениям косметологов, сжигают подкожный жир

Вместо уколов для похудения — физраствор. Вместо настоящего диплома — липовый сертификат. А вместо средства, разглаживающего целлюлит, — обычный гель для проведения УЗИ. АиФ.ru выяснил, как нечестные косметологи наживаются на своих клиентах.

Вместо липолитиков — физраствор

«До недавнего времени я состояла в чатике (сразу скажу — нет, это не чат знаменитой секты) врачей-косметологов (по крайней мере админ утверждала, что добавляет туда только врачей) по городу Санкт-Петербург, где время от времени у этих врачей случались переписки, — пишет в своём твиттере врач-хирург, косметолог Эльмира Ханджян (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.). — В этой группе была небольшая кучка „авторитетов“, которая учила всех остальных как зарабатывать на пациентах».

Доктор сделала скриншоты из того самого чата, там одна из косметологов предлагала другой вводить вместо липолитика физраствор.

Липолитики — это препараты, которые вводятся с помощью инъекций и, по уверениям косметологов, сжигают подкожный жир.

Стоят такие процедуры недешево. Зона второго подбородка и рук — около 1000 руб. Зона живота и боков дороже: 3 000 рублей. Столько же стоит и «убрать» жир с бёдер.

Мы нашли в Instagram одну из косметологов, которая, судя по записям Эльмиры Ханджян, консультировалась у других коллег по вопросу о том, как набирать вместо липолитика в шприц физраствор, чтобы клиенты не заметили.

«Доктор», именующая себя врачом-дерматологом, ведёт приём в Краснодарском крае. На вопрос о том, что такое липолитики, женщина отвечает копипастом из интернета: «Липолитики — это препараты для коррекции фигуры, которые широко используются в косметологии. Они вводятся под кожу инъекционно (уколами тончайших игл) и позволяют убрать отложения жира».

На просьбу уточнить, что входит в состав уколов, которые «доктор» вводит своим клиентам, косметолог отвечает коротко: «Прочитайте в интернете».



Скриншот переписки с «врачом». Скриншот переписки с «врачом».

Главный обман — поддельные дипломы

«Эти липолитики в принципе очень вредные, — считает косметолог из Волгограда Мария Бойко (фамилия изменена про просьбе героини). — Они негативно влияют на печень. К тому же у них много противопоказаний».

Мария в косметологии больше десяти лет и говорит, что испробовала не один препарат. По её мнению, чтобы похудеть, нет способа эффективнее, чем следить за питанием.

«Сейчас есть, конечно, дорогие жиросжигатели, но они действуют только на лицо. Несколько уколов сделал в одну щёку, в другую, в подбородок — и стало лучше, жир ушёл. Но по телу это неэффективно», — говорит косметолог.

Ампула такого препарата стоит около двух тысяч рублей. А сколько за неё потребует специалист — уже на его совести. Например, за работу могут накрутить и три тысячи, и пять. Хотя это работа, по словам Марии, смешная.

«Сложнее внутримышечный укол сделать, — говорит косметолог. — А в лицо больше 1 ампулы не войдёт. Поэтому, если в салоне предлагают делать процедуры дешевле себестоимости препарата, стоит усомниться: а точно ли вводят именно тот препарат, который обещали, а не дешёвую подделку?»

Но главным обманом в сфере косметологии Мария называет фальшивые медицинские дипломы, сертификаты косметологов и прочие разрешения на работу в сфере красоты.

«Косметолог, которая в салоне красоты работала до меня, открыла свой кабинет. Она взяла на работу собственного мужа. А он до этого слесарем в ЖКХ работал, — рассказывает Мария. — Они купили лазерный аппарат, и он теперь им удаляет клиенткам родинки и бородавки! Представляете себе такое? Тут медицинское образование нужно, а не просто курсы пройти! А клиенты разве разбираются? Приходят в их косметологический кабинет — везде дипломы и сертификаты развешаны. Не принято у нас спрашивать диплом об образовании! Всё на доверии! По закону, конечно, косметолог должна при тебе вскрыть препарат, показать сроки годности. Но всё равно, откуда ты знаешь, что именно там?»

Неодноразовые картриджи

Другая специалист по имени Ольга Котова (фамилия изменена по просьбе героини) занимается аппаратной косметологией. В этой области нет уколов, но афер не меньше. Один из распространенных разводов — обещание использовать дорогой «лечебный» гель для аппаратного массажа или другого воздействия на кожу с помощью специальных приборов. По факту же, как правило, используется обычный гель для проведения УЗИ.

«Он стоит 100 рублей за ведро, — говорит Котова, — а не как хороший лечебный гель. Эффект после дешевого проводника хуже, чем от специального косметологического геля».

Ольга приводит и другой пример обмана. На нечестных специалистов по красоте недавно пожаловалась ее подруга. После проведения мезотерапии женщине велели забрать с собой картридж для «вбивания» питательных коктейлей и кремов.

«Этот картридж одноразовый! А тут его ей в пакетик завернули и сказали с ним в следующий раз приходить, — возмущается косметолог. — И теперь в этом мешочке бактерии размножаются. Я даже предположить не могла, что такое может быть! Мы же не используем ватный диск два раза! Так и с этим картриджем то же самое».

Навязанные кредиты

По мнению Котовой, нечестные косметологи своими действиями вредят нормальным специалистам, да и в принципе бросают тень на всех экспертов по красоте.

«Недавно ко мне пришла клиентка. Она рассказала, что в одном салоне ей насчитали огромную сумму за процедуры. При этом все это приправлено вздохами „как у вас всё плохо“ и „нужно срочно делать“. Иначе всё. Труба, — рассказывает Ольга. — У женщины началась депрессия. И у многих так. Потом клиентки после таких горе-косметологов просто боятся ходить к нормальным специалистам, опасаясь снова услышать этот поток негатива. Потому что мнимая необходимость процедур преподнесена так, что женщина действительно начинает верить, что она выглядит ужасно и вообще так жить нельзя».

Ольга говорит, что хорошие специалисты, напротив, прислушиваются к желаниям клиента, а не навязывают свое видение красоты.

«Может быть, человеку нравится жить с этим прыщиком или складочкой. Надо делать только то, что просит клиент, без навязывания, — говорит косметолог. — А то поставили на поток клиентов, даже не вникая в их потребности! Работают не на качество, а на количество. Просто для того, чтобы больше срубить денег. Не придёт этот — придёт другой. Да ещё потом запуганным женщинам кредиты навязывают! И человек продолжает ходить, даже если видит, что эффекта нет. Или бросает, чему в таких салонах, наоборот, очень рады: и делать ничего не надо, и кредит клиенты платят».

По словам Ольги, клиник, которые только и занимаются тем, что обманывают клиентов, очень много. Часто вводят в заблуждение насчет времени проведения процедуры на аппаратах. Например, манипуляции под названием «лазерный липолиз». Её, по словам мастера, нужно проводить не 2-3 минуты, а как минимум 10, а после добавлять массаж.

«Если такую процедуру делать меньше 10 минут, а потом не завершить лимфодренажным массажем, считай просто деньги на ветер выкинула. Эффект будет нулевой. Хоть ты 100 таких процедур сделай, — говорит косметолог. — Но для того, чтобы удержать клиента, ему говорят, что нужен курс. И человек может ещё раза четыре спокойно прийти и заплатить, думая, что эффект вот-вот наступит. Но клиент платит, по сути, за бесполезную процедуру».

Косметологи советуют, прежде чем делать какую-либо процедуру, самостоятельно разобраться во всех тонкостях её проведения. Тем более если идёшь к новому специалисту, к которому никогда не ходил. Или искать порядочного эксперта по красоте, что называется, по знакомству.

«Иначе в нашей сфере никак», — резюмирует Ольга Котова.

Источник: Аиф