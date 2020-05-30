В каких городах России самый низкий транспортный налог?

Некоторые регионы дают существенные послабления по транспортному налогу. Например, машины с мощностью двигателя до 100 л. с. в Оренбургской области вовсе не облагаются налогом

в Московской области ветеранам труда предоставляется налоговая льгота на транспортные средства мощностью до 150 л. с. в размере 50%

Транспортный налог на один и тот же автомобиль в разных регионах Российской Федерации существенно отличается. В некоторых отдаленных областях он почти в два раза меньше, чем в Москве, а по ряду категорий транспортных средств и вовсе нулевой. Насколько сложно воспользоваться региональными преимуществами, рассказывает член Адвокатской палаты города Москвы адвокат Александр Каратнюк.

Некоторые регионы дают существенные послабления по транспортному налогу. Например, машины с мощностью двигателя до 100 л. с. в Оренбургской области вовсе не облагаются налогом. Также одни из самых низких ставок в РФ установлены в Свердловской и Калининградской областях. За маломощные машины там платят по 2,5 рубля за 1 л. с. в год. В результате, если посчитать транспортный налог на Lada Granta с 87-сильным мотором, то он составит 217,5 рублей.

Самый низкий транспортный налог для автомобилей мощностью от 100 до 150 л. с. введен в Крыму, Ингушетии, в городе федерального значения Севастополе и в Ханты-Мансийском округе. Одна лошадиная сила стоит там 7 рублей. Если посчитать траты на Kia Rio с силовым агрегатом мощностью 107 л. с., то они составят 749 рублей. По сравнению с другими регионами разница колоссальная. В Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Вологодской, Курской, Новгородской и Орловской областях, а также в республиках Башкортостан, Карелия, Марий Эл и в Татарстане ставка на лошадиные силы для машин мощностью до 150 л. с. составляет 35 рублей. То есть 107-сильный Kia Rio потребует 3745 рублей в год.

Льготы получают не все

Вместе с тем в Российской Федерации на федеральном и региональном уровне установлена категория граждан, подлежащих освобождению от налога на ТС. К такой категории, как правило, относятся герои СССР, герои Российской Федерации, инвалиды I и II группы, ветераны (инвалиды) любых боевых действий, инвалиды ВОВ, а также ветераны ВОВ, узники концлагерей, ветераны труда, лица, награжденные Орденом славы независимо от степени, пенсионеры (мужчины старше 60 лет, женщины — 55 лет), чернобыльцы, опекун (родитель) многодетной семьи, опекун (родитель) ребенка-инвалида, опекун ребенка-инвалида, недееспособного по решению суда, лица, перенесшие лучевую болезнь в результате работы с ядерными установкам.

Соответственно, если транспортное средство оформлено на гражданина, попадающего в перечень лиц, имеющих льготы по оплате транспортного налога, то налог либо не будет начисляться вовсе, либо существенно снизится.

Однако в каждом регионе установлены свои ограничения. Так, например, в Московской области ветеранам труда предоставляется налоговая льгота на транспортные средства мощностью до 150 л. с. в размере 50%. Если же машина имеет большую мощность двигателя, то налог оплачивается в полном объеме.

Также на федеральном уровне инвалиды I группы полностью освобождаются от транспортного налога на транспортные средства мощностью до 150 л. с.

Как зарегистрировать машину в другом регионе?

Некоторые автомобилисты интересуются, можно ли зарегистрировать машину в регионе, где много льгот, хотя прописка другая? К примеру, вправе ли житель Москвы взять магаданские номера и платить налог меньше, да еще и на ОСАГО сэкономить?

В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации № 1764 от 21.12.2019 г. автомобилист может подать заявление на регистрацию транспортного средства вместе с необходимыми документами в любое подразделение ГИБДД независимо от места проживания, однако номера он получит в соответствие со своей постоянной пропиской. То есть на табличках будет присутствовать код домашнего региона. Место прописки автовладельца также вносится в регистрационные данные транспортного средства.

Таким образом, если автомобилист живет в большом городе, а в паспорте стоит штамп прописки далекого сибирского городка, то и номера на автомобиль будут выданы сибирские со всеми полагающимися для этого региона льготами.

Между тем, если у гражданина московская регистрация, получить иногородние номера он может лишь при смене своей постоянной прописки.

Источник: АиФ