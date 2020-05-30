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Фото дня: Бог расчесал облака над Бердском вечером 29 мая

12:40 30.05.2020 Фото: Читателя Курьер. Среда. Бердск
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Необычной формы облака, скорее, можно отнести к смешанной разновидности. Они располагаются на высоте от 2 до 6-8 км. В любом случае — красиво.

Фото дня: Бог расчесал облака над Бердском вечером 29 мая
Необычные облака заметили в небе над Бердском в пятницу

Необычные облака заметили жители Бердска в небе над городом вечером 29 мая.

-Как будто Бог расчесал, — прокомментировал автор фото, приславшие его «Курьер. Среда. Бердск».

Скорее всего, такие облака можно считать слоистыми или волнослоистыми, относящимися к типу смешанных облаков. Они располагаются на высоте от 2 до 6-8 км. Такие облака представляют из себя гряды, шары, валы белого или серого цвета.

Слоистые облака – низко расположенная, непрерывная облачная простыня, покрывающая небо. Слоистые облака формируются медленно восходящим воздухом или несильным ветром, покрывающим влажным воздухом холодную землю или поверхность моря. Слоистые облака тонкие, поэтому, несмотря на мрачную картину, дождь из них вряд ли пойдёт, максимум небольшая морось. Слоистые облака идентичны туману, поэтому, если вы когда-нибудь шли по горной местности в туманный день, вы находились внутри облака.

Тему облаков изучают по географии в 6 классе.

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