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Дали по 12 130 рублей на зарплату Билану и Баскову как пострадавшим в пандемию. Смотри список артистов

12:47 30.05.2020 Фото: Стоп-кадр видео НТВ
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Певец Григорий Лепс подал заявление на получение субсидии, но его компании получили отказ. Как и Иосиф Пригожин. Они уволили сотрудников.

Дали по 12 130 рублей на зарплату Билану и Баскову как пострадавшим в пандемию. Смотри список артистов
Названы обратившиеся за МРОТ российские артисты. В их числе Николай Басков
Сюжет: Помощь бизнесу в пандемию коронавируса
Дали по 12 130 рублей на зарплату Билану и Баскову как пострадавшим в пандемию. Смотри список артистов

Дали по 12 130 рублей на зарплату Билану и Баскову как пострадавшим в пандемию. Смотри список артистовВ список пострадавших от коронавируса отраслей внес СМИ премьер МишустинЕщё 86 новостей

Портал «Собеседник» со ссылкой на данные ФНС опубликовал список российских артистов, которые обратились в ведомство за помощью от государства. Оказалось, что за минимальной оплатой труда обратились Григорий Лепс, Дима Билан, Регина Тодоренко, Николай Басков.

Так, согласно распоряжению президента РФ Владимира Путина, выплаты в размере МРОТ (12 130 рублей) положены сотрудникам компаний, относящимся к пострадавшим от пандемии отраслям.

По данным издания, певец Григорий Лепс подал заявление на получение субсидии, но его компании получили отказ. Аналогичная ситуация с предприятием, созданным продюсером Иосифом Пригожиным, с компаниями Тимати и Леонида Агутина. Причина — сокращение сотрудников.

Одобрение получили телеведущая Регина Тодоренко, Николай Басков и Дима Билан.

Они как индивидуальные предприниматели количество работников в период пандемии не уменьшали, и в ФНС одобрили заявки на получение помощи.

18 мая эксперты назвали наиболее пострадавшие от пандемии отрасли малого и среднего бизнеса. Так, среди них оказались ресторанная отрасль, индустрия моды и красоты, а также производственная сфера.

В качестве помощи пострадавшим отраслям правительство предлагает также полугодовую отсрочку по уплате аренды, всех налогов, кроме НДС, беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат, мораторий на банкротство.

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Аноним, 30 мая 2020 13:54
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