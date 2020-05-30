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Комфортная среда: Закатали асфальтом парковки и проезды во дворах 5-этажек №27 и 28 Микрорайона Бердска

13:54 30.05.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Компания «Городские дороги» заасфальтировала также тротуары. Качество работ еще предстоит оценить комиссии. Всего в 2020 году благоустроят 8 бердских дворов. Начали с микрорайоновских. Смотри фото.

Комфортная среда: Закатали асфальтом парковки и проезды во дворах 5 этажек №27 и 28 Микрорайона Бердска
Новый асфальт появился вокруг дома №28 в Микрорайоне Бердска

За три недели положили новый асфальт на внутриквартальных проездах между домами №27 и 28 в Микрорайоне Бердска. Несмотря на экономические трудности, выполнение работ по программе «Комфортная среда» никто не отменял. Компания «Городские дороги» заасфальтировала также тротуары и парковки.

Всего в список на 2020 год включено для благоустройства 8 бердских дворов. Первыми в 2020 году благоустроили дворы домов №27 и 28 в Микрорайоне. К 5 мая там уже начали ремонтировать внутриквартальную дорогу, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

— Работы начались по программе «Формирование комфортной городской среды», — рассказывал «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

Он подчеркнул, что режим самоизоляции из-за коронавируса не повлиял на исполнение заранее запланированных в Бердске программ — как по дворам, так и по ремонту дорог.

— У нас же работают предприятия, которые не занимаются развлечением и массовыми мероприятиями. Функционируют строительные и ремонтные компании, — напомнил Захаров, отметив, что финансирование на государственные программы не сокращали и не отменяли.

Владимир Захаров не сомневается, что работы будут выполнены в срок. Впрочем, качество укладки асфальта предстоит еще оценить комиссии.

Комфортная среда: Закатали асфальтом парковки и проезды во дворах 5 этажек №27 и 28 Микрорайона Бердска
К дому №27 тоже заасфальтирован проезд
Комфортная среда: Закатали асфальтом парковки и проезды во дворах 5 этажек №27 и 28 Микрорайона Бердска
Тротуары новенькие
Комфортная среда: Закатали асфальтом парковки и проезды во дворах 5 этажек №27 и 28 Микрорайона Бердска
Сделали по плану
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