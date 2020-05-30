Откуда взялся коронавирус? Новые версии выдвигают ученые: рынок в Ухане не при чем

Ученые не выявили заражения коронавирусом у исследуемых образцов животных с рынка «Хуанань», заявляют СМИ. Существуют генетические доказательства того, что впервые вирус появился у летучих мышей, а затем передался человеку через «промежуточное животное»

В Китае считают, что рынок в Ухане не был первоначальным источником коронавируса

Версия, согласно которой первоначальным источником вспышки коронавируса был продуктовый рынок «Хуанань» в Ухане, является ошибочной. Об этом сообщил директор Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу.

«Поначалу мы думали, что рынок морепродуктов заражен вирусом, но теперь [оказалось, что] рынок — скорее жертва. Новый коронавирус существовал задолго до этого», — приводит его слова газета Global Times.

В свою очередь британское издание Daily Mail, также ссылаясь на центр по контролю и профилактике заболеваний, отмечает, что ученые не выявили заражения коронавирусом у исследуемых образцов животных с рынка «Хуанань», соответственно, заразиться от них покупатели не могли. При этом, по информации газеты, существуют генетические доказательства того, что впервые вирус появился у летучих мышей, а затем передался человеку через «промежуточное животное».

Определить нулевого пациента и время его заражения так и не удалось, однако власти Китая склоняются к тому, что первым инфицированным 17 ноября стал 55-летний житель провинции Хубэй, в которой и началось распространение вируса.