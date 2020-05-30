Штрафовать на 7000 руб. хотят отказавшихся от прививок против инфекций в России

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации. Они не коснутся граждан, не желающих прививаться по национальному графику.

Прививка — основной способ борьбы с распространением инфекции

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. Соответствующая норма содержится в проекте нового КоАП, размещенном Минюстом на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, нарушение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, в том числе «по осуществлению мер в отношении больных инфекционными заболеваниями, проведению медицинских осмотров, профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения граждан, — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 тыс. до 7 тыс. рублей».

Комментируя эту норму, замминистра юстиции Денис Новак заявил «Интерфаксу», что «санкции не затронут большинства граждан, которые по тем или иным причинам не прививаются по национальному графику прививок».

«Административная ответственность возникает только в случаях, когда появляется обязанность проведения этих мер (вакцинации — ИФ) в соответствии с законом о санитарно-эпидемиологическом контроле», — сказал Новак.

В настоящее время КоАП не предусматривает наказания за отказ от прививок.