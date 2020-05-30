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Шок: к 6 млн приблизилось число заразившихся коронавирусом жителей Земли на 30 мая

14:29 30.05.2020 Фото: pexels.com
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Половина заболевших — в Америке. Прирост за сутки составил 125 650 случаев. Скончались от COVID-19 за время пендемии 366 657 человек, 4737 из них только за последние сутки.

Шок: к 6 млн приблизилось число заразившихся коронавирусом жителей Земли на 30 мая
Остановить распространение коронавирусной инфекции по миру пока не получается
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Шок: к 6 млн приблизилось число заразившихся коронавирусом жителей Земли на 30 мая

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В мире по состоянию на 30 мая 2020 зарегистрировано 5 979 105 подтверждённых случаев (прирост за сутки 125 650 случаев; 2,15%), 366 657 летальных исходов (прирост за сутки 4737; 1,31 Шок: к 6 млн приблизилось число заразившихся коронавирусом жителей Земли на 30 мая . Об этом в субботу сообщил Роспотребнадзор.

По общему количеству выявленных случаев и числу новых случаев за последние сутки среди регионов мира первое место занимает Американский регион (2 814 739 и 74 360 соответственно), где также отмечается максимальный прирост летальных исходов за сутки (3159).

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Роспотребнадзором проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.

В период с 31.12.2019 по состоянию на 29.05.2020 досмотрено 5 440 355 человек, за этот период выявлено 611 человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки.

Организовано медицинское наблюдение за всеми прибывающими, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 1 274 647 человек, по состоянию на 28.05.2020 под контролем остаются 307 100 человек.

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской Федерации предусмотрен 531 обсерватор на 50 068 мест, из них развернуто 322 обсерватора на 34157 мест, где размещено 13 345 человек.

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 29.05.2020 проведено 10 316 200 лабораторное исследование на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

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