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Как и где лечат заразившихся COVID-19 детей из Бердска?

14:44 30.05.2020 Фото: Минздрав НСО
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На 30 мая инфицированы 167 детей коронавирусом в Новосибирской области. В том числе 4 ребенка из Бердска. Согласно схеме, дети поступают в «мельцеровский бокс», с ними работают врачи и персонал в спецсредствах индивидуальной защиты.

Как и где лечат заразившихся COVID 19 детей из Бердска?
Качество оказания медпомощи детям в период коронавируса под контролем
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Как и где лечат заразившихся COVID 19 детей из Бердска?

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Отдельный корпус для лечения детей с подозрением на коронавирус, а также с подтвержденным диагнозом, функционирует на базе Детской городской клинической больницы №3 – там изменена маршрутизация маленьких пациентов, выстроены схемы распределения потоков, установлен новый томограф.

Детская больница №3 – единственное учреждение в областном центре, где лечат детей с диагнозом «коронавирусная инфекция» (в районах детей также госпитализируют в ЦРБ). В больнице два корпуса, один из которых специально отведен для маленьких пациентов с подозрением на коронавирус и с подтвержденным диагнозом. Всего в госпитале развернуто 153 койки.

«Министерство здравоохранения изменило маршрутизацию пациентов, действуют новые схемы, персонал больницы работает в разных корпусах и не пересекается друг с другом. Работа в период противодействия коронавирусной инфекции не должна наносить ущерб качеству оказания медицинской помощи детям с другими заболеваниями», – подчеркнул заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Андрей Лиханов.

Здесь же под наблюдением находятся взрослые члены семьи.

Как отметила главный врач больницы Татьяна Комиссарова, качество и уровень диагностики находятся на высоком уровне во многом благодаря новому компьютерному томографу, который начал эксплуатироваться с марта этого года. Благодаря КТ проводится полный объем диагностики всем поступающим пациентам.

«У нас в отдельном корпусе развернуты три полноценных отделения, в госпитале – 153 койки. Также есть отделение реанимации и интенсивной терапии, в котором шесть коек и по факту там сейчас находятся двое детей. Стоит отметить, что дети переносят заболевание достаточно легко, примерно 70% – легкая степень тяжести. Наше учреждение – больница экстренной помощи, мы работаем 365 дней в году 24 часа в сутки, и помощь оказывается детям как с коронавирусом, так и с другими заболеваниями», – сообщила Татьяна Комиссарова.

Согласно схеме, дети поступают в специальные помещения – «мельцеровский бокс», с ними работают врачи и персонал в специальных средствах индивидуальной защиты. Вся схема маршрутизации маленьких пациентов выстроена максимально безопасным образом, с соблюдением всех необходимых требований и предписаний.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», по данным городского оперативного штаба, в Бердске за все время пандемии выявили коронавирус у четверых детей. На 30 мая в городе выявили 48 случаев коронавирусной инфекции, пять — только за последние сутки.

Как и где лечат заразившихся COVID 19 детей из Бердска?
У заболевших коронавирусом поражаются легкие
Как и где лечат заразившихся COVID 19 детей из Бердска?
Даже с детьми врачи работают в спецодежде от коронавируса
Как и где лечат заразившихся COVID 19 детей из Бердска?
Больных коронавирусом детей кладут в больницу №3 Новосибирска
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