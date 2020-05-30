Труп нашли у железнодорожного вокзала в Бердске

Тело мужчины обнаружили в лесополосе в районе переходного моста через рельсы. На место происшествия выехали полицейские. Пока неизвестно, умер человек сам или насильственной смертью.

Мертвого человека нашли недалеко от переходного моста на бердском вокзале

Днем в субботу в Бердске обнаружили труп мужчины.

Как сообщали «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы, тело нашли в зарослях недалеко от железнодорожного вокзала примерно в 13.30 сегодня, 30 мая.

-Труп лежал в районе пешеходного моста через рельсы со стороны ул. Калинина,- уточнил анонимный свидетель. — Там, где проходит лесополоса железной дороги.

На место происшествия приехали полицейские. Пока неизвестно, умер человек сам или насильственной смертью. Расследованием будет заниматься бердский отдел Следственного комитета.

Подробности — в ближайшее время.