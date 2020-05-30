30.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Свирепствует COVID-19 в России: почти 9000 новых случаев за сутки на 30 мая. Общее число заболевших приближается к 400 000

17:48 30.05.2020 Фото: pexels
0

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение коронавирусом остаются более 307 тыс. россиян. Выздоровели за сутки 8212 заболевших, за весь период излечились от инфекции 167 469 человек.

Свирепствует COVID 19 в России: почти 9000 новых случаев за сутки на 30 мая. Общее число заболевших приближается к 400 000
За последние сутки в России подтвердилось 8 952 случая коронавирусной инфекции в 83 регионах
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Свирепствует COVID 19 в России: почти 9000 новых случаев за сутки на 30 мая. Общее число заболевших приближается к 400 000

Вакцину от коронавируса разработал центр вирусологии «Вектор». Ее будут капать в носПомоги тем, кто выживает в COVID-19: Продолжается сбор денег на еду жителям БердскаЕщё 1409 новостей

За последние сутки в России подтвердилось 8 952 случая коронавирусной инфекции в 83 регионах. Накануне суточный прирост заболевших составил 8572 человека. Общее число выявленных случаев COVID-19 в стране с начала пандемии достигло 396 575, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом.

За сутки скончался 181 пациент. Всего с начала эпидемии жертвами коронавирусной инфекции стали 4555 человек, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Выздоровели за сутки 8212 заболевших, за весь период излечились от инфекции 167 469 человек.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано по-прежнему в Москве – 2367 (всего 178 196). В Московской области за сутки выявлено 735 больных (всего 38 238), в Санкт-Петербурге – 365 (всего 15 580), Нижегородской области – 289 (всего 9533), Свердловской области – 261 (всего 5184). Еще в 12 регионах подтверждено больше ста новых случаев инфицирования в каждом. В частности, в Ханты-Мансийском автономном округе за сутки зарегистрировано 167 больных Covid-19 , в Иркутской области – 162, Архангельской – 158, Волгоградской – 154, Ростовской – 152, Челябинской – 150. В Красноярском крае за сутки выявлено 136 заболевших, Дагестане – 126, Якутии – 114, Новосибирской области – 109, Тульской – 107, Брянской – 105.

По информации Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение коронавирусом остаются более 307 тыс. человек. За последние сутки проведено 315,8 тыс. тестов на COVID-19, всего было выполнено более 10,3 млн исследований.

Число зараженных в мире, по данным Роспотребнадзора, вплотную приблизилось к 6 млн человек, скончались 365 тыс. человек.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Рано пообещали спад эпидемии?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Ураган оборвал кабель Ростелекома. Почти весь Подгорный в Искитиме трое суток без интернета
21:31 30-05-2020
Ураган оборвал кабель Ростелекома. Почти весь Подгорный в Искитиме трое суток без интернета
Фото: девочка, рыжая, 7 месяцев. Зовут Бэлла пропала в Бердске. Это русский спаниель
21:25 30-05-2020
Фото: девочка, рыжая, 7 месяцев. Зовут Бэлла пропала в Бердске. Это русский спаниель
Полыхающий хвост приземлившегося самолета Boeing 777 из Пекина в Шереметьево попал на видео
20:53 30-05-2020
Полыхающий хвост приземлившегося самолета Boeing 777 из Пекина в Шереметьево попал на видео
У кого существенно вырастет зарплата после пандемии? Узнай профессии!
20:41 30-05-2020
У кого существенно вырастет зарплата после пандемии? Узнай профессии!
Старческим болезнями все чаще заболевают дети России. Сахарным диабетом II типа страдают почти 2000 детей
20:35 30-05-2020
Старческим болезнями все чаще заболевают дети России. Сахарным диабетом II типа страдают почти 2000 детей
БердскВакцину от коронавируса разработал центр вирусологии "Вектор". Ее будут капать в нос 1
20:25 30-05-2020
Вакцину от коронавируса разработал центр вирусологии
БердскПомоги тем, кто выживает в COVID-19: Продолжается сбор денег на еду жителям Бердска 1
18:30 30-05-2020
Помоги тем, кто выживает в COVID-19: Продолжается сбор денег на еду жителям Бердска
БердскФАС оштрафовала на 8000 рублей по жалобе компании "СибАлмаз" мэра Бердска Евгения Шестернина 1
18:29 30-05-2020
ФАС оштрафовала на 8000 рублей по жалобе компании
Гиперинфляция превращает 100 рублей в 100 000 рублей в России
18:28 30-05-2020
Гиперинфляция превращает 100 рублей в 100 000 рублей в России
БердскТребуется журналист на сайт kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru
18:26 30-05-2020
Требуется журналист на сайт kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru