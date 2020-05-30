Свирепствует COVID-19 в России: почти 9000 новых случаев за сутки на 30 мая. Общее число заболевших приближается к 400 000

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение коронавирусом остаются более 307 тыс. россиян. Выздоровели за сутки 8212 заболевших, за весь период излечились от инфекции 167 469 человек.

За последние сутки в России подтвердилось 8 952 случая коронавирусной инфекции в 83 регионах

За последние сутки в России подтвердилось 8 952 случая коронавирусной инфекции в 83 регионах. Накануне суточный прирост заболевших составил 8572 человека. Общее число выявленных случаев COVID-19 в стране с начала пандемии достигло 396 575, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом.

За сутки скончался 181 пациент. Всего с начала эпидемии жертвами коронавирусной инфекции стали 4555 человек, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Выздоровели за сутки 8212 заболевших, за весь период излечились от инфекции 167 469 человек.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано по-прежнему в Москве – 2367 (всего 178 196). В Московской области за сутки выявлено 735 больных (всего 38 238), в Санкт-Петербурге – 365 (всего 15 580), Нижегородской области – 289 (всего 9533), Свердловской области – 261 (всего 5184). Еще в 12 регионах подтверждено больше ста новых случаев инфицирования в каждом. В частности, в Ханты-Мансийском автономном округе за сутки зарегистрировано 167 больных Covid-19 , в Иркутской области – 162, Архангельской – 158, Волгоградской – 154, Ростовской – 152, Челябинской – 150. В Красноярском крае за сутки выявлено 136 заболевших, Дагестане – 126, Якутии – 114, Новосибирской области – 109, Тульской – 107, Брянской – 105.

По информации Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение коронавирусом остаются более 307 тыс. человек. За последние сутки проведено 315,8 тыс. тестов на COVID-19, всего было выполнено более 10,3 млн исследований.

Число зараженных в мире, по данным Роспотребнадзора, вплотную приблизилось к 6 млн человек, скончались 365 тыс. человек.