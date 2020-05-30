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Вакцину от коронавируса разработал центр вирусологии «Вектор». Ее будут капать в нос

20:25 30.05.2020 Фото: pixabay
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Запущено полномасштабное доклиническое исследование данных препаратов как в части эффективности, так и безвредности.

Вакцину от коронавируса разработал центр вирусологии Вектор. Ее будут капать в нос
Вакцины отличаются не только по своему функциональному началу, но и по способу и схеме иммунизации
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Вакцину от коронавируса разработал центр вирусологии Вектор. Ее будут капать в нос

Вакцину от коронавируса разработал центр вирусологии «Вектор». Ее будут капать в носПомоги тем, кто выживает в COVID-19: Продолжается сбор денег на еду жителям БердскаЕщё 1409 новостей

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора разработал вакцину против новой коронавирусной инфекции, которую можно будет закапать в нос, пишет ТАСС.
Об этом сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Вакцина» на телеканале «Россия-1» в субботу.

«Вакцины отличаются не только по своему функциональному началу, но и по способу и схеме иммунизации. Так, один из наших препаратов, он не идет по классической схеме введения внутримышечного, а схема введения интерназальная, то есть, фактически, он просто закапывается в нос. Запущено полномасштабное доклиническое исследование данных препаратов как в части эффективности, так и безвредности», — сказал он.

Максютов отметил, что животные хорошо перенесли испытания вакцины от коронавируса, нежелательных реакций не выявилось. «При введении вакцины никаких подъемов температуры не было, и никаких нежелательных реакций мы также не наблюдали. Они все очень хорошо перенесли введение наших вакцинных препаратов», — рассказал он.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на правительственном часе в Совете Федерации сообщила, что в России в настоящее время ведется разработка 47 вакцин от новой коронавирусной инфекции на 14 платформах.

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От редакции

Когда закончится ковид?

Аноним, 30 мая 2020 21:14
Такие вакцины надо испытывать на наиболее ярых коронаверующих.

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