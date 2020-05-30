Старческим болезнями все чаще заболевают дети России. Сахарным диабетом II типа страдают почти 2000 детей

20 лет назад врачи полагали, что такой болезнью дети не могут болеть. При этом сейчас у мальчиков диабет второго типа выявляют чаще, чем у девочек.

Чаще всего болезнь выявляют в возрасте от 12 до 18 лет. При этом родители несовершеннолетних пациентов часто имеют лишний вес

У российских детей всё чаще стали появляться «старческие» болезни из-за переедания и сидячего образа жизни, рассказала главный детский эндокринолог Минздрава России Валентина Петеркова. Об этом пишет «Царьград».

По словам специалиста, число подростков, страдающих сахарным диабетом второго типа, увеличивается в стране почти на 100 человек в год. В настоящий момент им болеют уже порядка 1700 детей.

Чаще всего болезнь выявляют в возрасте от 12 до 18 лет. При этом родители несовершеннолетних пациентов часто имеют лишний вес. В 40-60% случаев диабет второго типа является наследственным.

Медик отметила, что 20 лет назад врачи полагали, что такой болезнью дети не могут болеть. При этом сейчас у мальчиков диабет второго типа выявляют чаще, чем у девочек.