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У кого существенно вырастет зарплата после пандемии? Узнай профессии!

20:41 30.05.2020 Фото: pixabay
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По мнению специалистов, на прибавку к зарплате могут рассчитывать PR- и SMM-специалисты, продюсеры и контент-менеджеры. У кого еще?

У кого существенно вырастет зарплата после пандемии? Узнай профессии!
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии

Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

По мнению специалистов, на прибавку к зарплате могут рассчитывать PR- и SMM-специалисты, продюсеры и контент-менеджеры, поскольку в кризисный период бизнесу необходимо будет улучшать сервис, выгодно выделяться на фоне конкурентов, а также увеличивать число постоянных клиентов.

Также зарплаты могут увеличиться у IT-специалистов, аналитиков больших данных и онлайн-маркетологов.

Сложные условия работы могут способствовать росту зарплат у антикризисных менеджеров, консультантов по финансам и управленцев в сфере логистики, а также у специалистов по тайм-менеджменту.

Оклад вырастет также у медиков и специалистов естественно-научного цикла, психологов и психотерапевтов, полагают эксперты.

Кроме того, специалисты считают, что увеличится размер оплаты труда у опытных онлайн-педагогов и репетиторов, а также у виртуальных гидов.

Отмечается, что оплата труда может вырасти у работников аграрного сектора: агрономов, лаборантов, операторов машинного доения, зоотехников, ветеринаров.

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