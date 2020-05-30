Полыхающий хвост приземлившегося самолета Boeing 777 из Пекина в Шереметьево попал на видео

Пассажиров на борту не было, рейс был грузовой. Посадка прошла в штатном режиме, во время руления при запуске вспомогательной силовой установки произошло ее автоматическое выключение в результате срабатывания датчика неисправности.



Пассажирский самолет Boeing-777 загорелся после посадки в Шереметьево 30 мая. Угрозы жизни и здоровью экипажа в ходе инцидента с силовой установкой самолета в аэропорту «Шереметьево» не было, сообщил журналистам представитель авиакомпании «Аэрофлот» Михаил Демин.



«Boeing 777 совершал грузовой рейс из Пекина. Пассажиров на борту не было. Посадка прошла в штатном режиме, во время руления при запуске вспомогательной силовой установки произошло ее автоматическое выключение в результате срабатывания датчика неисправности», — сказал Демин.

«Угрозы жизни и здоровью экипажа не было», — добавил он. Источник в экстренных службах ранее сообщил РИА Новости , что воспламенение вспомогательной силовой установки произошло у самолёта авиакомпании «Аэрофлот» во время руления после посадки в московском аэропорту «Шереметьево», пассажиров на борту не было, рейс был грузовой.«Boeing 777 совершал грузовой рейс из Пекина. Пассажиров на борту не было. Посадка прошла в штатном режиме, во время руления при запуске вспомогательной силовой установки произошло ее автоматическое выключение в результате срабатывания датчика неисправности», — сказал Демин.«Угрозы жизни и здоровью экипажа не было», — добавил он.

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