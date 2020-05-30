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Полыхающий хвост приземлившегося самолета Boeing 777 из Пекина в Шереметьево попал на видео

20:53 30.05.2020 Фото: Скрин
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Пассажиров на борту не было, рейс был грузовой. Посадка прошла в штатном режиме, во время руления при запуске вспомогательной силовой установки произошло ее автоматическое выключение в результате срабатывания датчика неисправности.


Пассажирский самолет Boeing-777 загорелся после посадки в Шереметьево 30 мая.

Угрозы жизни и здоровью экипажа в ходе инцидента с силовой установкой самолета в аэропорту «Шереметьево» не было, сообщил журналистам представитель авиакомпании «Аэрофлот» Михаил Демин.

Источник в экстренных службах ранее сообщил РИА Новости, что воспламенение вспомогательной силовой установки произошло у самолёта авиакомпании «Аэрофлот» во время руления после посадки в московском аэропорту «Шереметьево», пассажиров на борту не было, рейс был грузовой.
«Boeing 777 совершал грузовой рейс из Пекина. Пассажиров на борту не было. Посадка прошла в штатном режиме, во время руления при запуске вспомогательной силовой установки произошло ее автоматическое выключение в результате срабатывания датчика неисправности», — сказал Демин.
«Угрозы жизни и здоровью экипажа не было», — добавил он.

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