Фото: девочка, рыжая, 7 месяцев. Зовут Бэлла пропала в Бердске. Это русский спаниель

В группу Курьер.Среда.Бердск в соцсети ВКонтакте написала Елена Осадчая
Пропала собака: русский спаниель, девочка, рыжая, 7 месяцев. Зовут Бэлла. Нашедшего или видевшего, просьба позвонить по телефонам: 8-913-718-66-13, 8-905-933-59-32
Нашедшего или видевшего, просьба позвонить по телефонам: 8-913-718-66-13, 8-905-933-59-32
В группу Курьер.Среда.Бердск в соцсети ВКонтакте написала Елена Осадчая
Пропала собака: русский спаниель, девочка, рыжая, 7 месяцев. Зовут Бэлла. Нашедшего или видевшего, просьба позвонить по телефонам: 8-913-718-66-13, 8-905-933-59-32
От редакции
Видели?