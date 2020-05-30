Фото: девочка, рыжая, 7 месяцев. Зовут Бэлла пропала в Бердске. Это русский спаниель

Нашедшего или видевшего, просьба позвонить по телефонам: 8-913-718-66-13, 8-905-933-59-32

В группу Курьер.Среда.Бердск в соцсети ВКонтакте написала Елена Осадчая Пропала собака: русский спаниель, девочка, рыжая, 7 месяцев. Зовут Бэлла. Нашедшего или видевшего, просьба позвонить по телефонам: 8-913-718-66-13, 8-905-933-59-32

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