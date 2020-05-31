Ты мой сынок! Ты моя дочка! – нашим детям посвящаем фотооду к Дню защиты детей

Для многих бердчан не составит труда назвать дату
празднования Дня защиты детей, так как этот праздник
очень любят в нашей стране. Конечно же, это 1 июня.
празднования Дня защиты детей, так как этот праздник
очень любят в нашей стране. Конечно же, это 1 июня.
Для многих бердчан не составит труда назвать дату празднования Дня защиты детей, так как этот праздник очень любят в нашей стране. Конечно же, это 1 июня.
Это первый день лета, в этот день у школьников начинаются долгожданные летние каникулы и становиться радостно вдвойне. Поэтому у маленьких виновников торжества в два раза больше поводов для радости и торжества.
И к этому празднику мы подготовили совместно с родителями (читателями нашего сайта) необычное поздравление фотомарафон "Ты мой сынок! Ты моя дочка!". Предлагаем отметить именно так! Поздравить наших детей с Международным днем защиты детей!
И к этому празднику мы подготовили совместно с родителями (читателями нашего сайта) необычное поздравление фотомарафон "Ты мой сынок! Ты моя дочка!". Предлагаем отметить именно так! Поздравить наших детей с Международным днем защиты детей!
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