Ты мой сынок! Ты моя дочка! – нашим детям посвящаем фотооду к Дню защиты детей

Это первый день лета, в этот день у школьников начинаются долгожданные летние каникулы и становиться радостно вдвойне. Поэтому у маленьких виновников торжества в два раза больше поводов для радости и торжества.



И к этому празднику мы подготовили совместно с родителями (читателями нашего сайта) необычное поздравление фотомарафон "Ты мой сынок! Ты моя дочка!". Предлагаем отметить именно так! Поздравить наших детей с Международным днем защиты детей!

