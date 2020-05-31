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Выплату в 10 000 руб. на каждого ребенка от 3 до 16 лет получат 1 июня подавшие заявление до 22 мая

09:15 31.05.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Если заявление направлено в период с 23 мая (суббота) по 25 мая (понедельник), оно рассматривается до 29 мая, средства перечисляются 2 июня. Восьмидневный срок является предельным и в некоторых случаях может быть уменьшен.

Выплату в 10 000 руб. на каждого ребенка от 3 до 16 лет получат 1 июня подавшие заявление до 22 мая
10 миллионов семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет
Сюжет: Все пособия Путина
Выплату в 10 000 руб. на каждого ребенка от 3 до 16 лет получат 1 июня подавшие заявление до 22 мая

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Согласно результатам рассмотрения заявлений о единовременной выплате на детей от 3 до 16 лет, 10 млн семей получат эту меру поддержки 1 июня. Средства будут выплачены на 15 млн детей. Первые выплаты 10 тыс. рублей получат родители, до 22 мая включительно.

В соответствии с постановлением правительства, вступившим в силу 20 мая, заявление на единовременную выплату рассматривается в течение пяти рабочих дней, средства перечисляются в пределах трех рабочих дней. Такие сроки действуют в отношении всех заявлений, в том числе поданных в выходные дни. Если заявление направлено в период с 23 мая (суббота) по 25 мая (понедельник), оно рассматривается до 29 мая, средства перечисляются 2 июня.

Восьмидневный срок является предельным и в некоторых случаях может быть уменьшен.

Большинство семей обратилось за выплатой через портал госуслуг и может узнать статус заявления в электронном кабинете родителя, подавшего заявление. Если заявление лично подано в Пенсионный фонд, уточнить этап рассмотрения можно по телефону клиентской службы, в которую обращался родитель.

В случае отказа родитель получает соответствующее уведомление в течение одного рабочего дня после того, как заявление рассмотрено. Решение об отказе может быть вынесено, если родители живут за пределами России или, например, являются гражданами другой страны.

По причине ошибок в заявлениях отказы выносятся редко, поскольку в ходе их рассмотрения Пенсионный фонд проводит отдельную работу по сверке данных. Тем не менее родителям следует внимательно указывать сведения, особенно реквизиты банковского счета. Единовременная выплата перечисляется только на счет родителя, от имени которого подается заявление.

Если в нем неверно указаны какие-то данные, необходимо дождаться решения по заявлению, после чего подать новое с корректной информацией. Получить решение по первому заявлению, а затем подать еще одно придется и в том случае, если семья не перечислила в заявлении всех детей, на которых полагается выплата.

В отдельных случаях обратиться за единовременной выплатой необходимо лично, в клиентскую службу Пенсионного фонда или многофункциональный центр. Сделать это нужно, если заявление подает опекун либо если у детей заграничное свидетельство о рождении.

В помощь родителям на сайте Пенсионного фонда размещены необходимые разъяснения о выплате и ответы на часто задаваемые вопросы.

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От редакции

Вы подали заявление?

Аноним, 29 мая 2020 22:10
Подали еще 12го мая. До сих пор не рассмотрено(((((
Аноним, 30 мая 2020 09:08
А чего сразу через пять минут как Путин объявил не подали?
Аноним, 30 мая 2020 11:04
Попытались через 5 минут. Дурацкий сайт госуслуги не работал, поэтому не получилось
Аноним, 30 мая 2020 12:23
Анониму 11.04: нормальный сайт. Просто почему то у людей терпела совсем нет. Сразу все дружно ломанулись! Вообще то каждое заявление обрабатывают люди,они -не машины. И другой вопрос-вы куда торопитесь то? Получат все,кому положено.
Аноним, 30 мая 2020 16:46
В смысле "каждое заявление обрабатывают люди"? Начерта тут люди? Мы в прошлом веке живём? И начерта тогда сайт? Так, попонтоваться?
Аноним, 30 мая 2020 17:43
Анониму 16.46-ту информацию,которую заносят люди в заявления (порой такую чушь пишут) обрабатывают люди. Если бы это обрабатывал компьютер, то была бы просто куча отказов. Не все правильно пишут свой р/счёт,многие неправильно умудряются заносить личные данные своих же детей, да куча всяких ошибок.
Ден, 29 мая 2020 22:27
Выплаты начнутся с июня и не надо вводить в заблуждение про май
Аноним, 30 мая 2020 00:23
Эта сумма даже меньше прожиточного минимума. Причём единоразово. Не смешите наши сандали. Газонефтеалмазолесовая держава
Аноним, 30 мая 2020 09:10
Вам не дают-плохо,дают на халяву снова плохо ещё и мало.
Аноним, 30 мая 2020 13:31
им самим мало. товарищи, войдите в положение - получите и отвалите до выборов
Никита, 30 мая 2020 00:58
По курсу в 2 раза ниже почему и не выплатить? Все равно ведь потребуют. Нет, мы сами дадим. Так, как мы хотим. А потом вам же это и припомним, или вспомним, как не дали умереть с голоду. С голоду сейчас никто не умирает. Была бы уже другая ситуация. Я о том, что помните про то, что деньги не берутся ниоткуда. Нас самих или наших детей и внуков потом спросят за это.
Никита, 30 мая 2020 22:52
Кто минусанул чем можете объяснить несогласие? Я так понимаю, что раз комментариев нет, то ничем, просто деньги получать приятно?
Аноним, 31 мая 2020 00:18
Кто и за что с моих детей спросит? Эта выплата - малая толика от оплаченных мною налогов
Олеся, 30 мая 2020 15:40
Да, 17 мая
Аноним, 30 мая 2020 17:29
Проедят, во-вторых компенсируют поднятием тарифов и штрафов.
Кушайте детки не подавитесь!
Аноним, 31 мая 2020 00:20
Да, все верно, зря все это. Надо было, как обычно, среди своей опг распределить
Аноним, 31 мая 2020 00:05
Ой а мы после 22 го подали. Походу не рассмотрят?
Аноним, 31 мая 2020 08:14
Все заявления ,поданные до 1 октября будут рассмотрены.

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