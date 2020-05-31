Парка больше нет. Гигантские пни полувековых тополей увезут 31 мая и вскроют старый асфальт в горпарке Бердска. Смотрите фото

Продолжается реконструкция городского парка за 37 млн рублей в Бердске.
— Самый сложный этап выкорчевывание пней позади. До 31 мая планируется вывоз пней и веток. Будет вскрываться старый асфальт. Устанавливаются бордюры. Продолжается укладка летнего водопровода, выводятся колодцы, делаются выводы под систему полива. Это позволить не таскать по парку километровые шланги, а использовать 20 метров для полива растений и деревьев. Следующий этап — монтаж лавочек и урн, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» директор парка Сергей Баранов.
В 2016 году жители города определили для участия в проекте благоустройства территорию городского парка, который должен был проходить в два этапа. Первый этап реализован в 2017 году. В 2019-м второй этап проекта не удалось осуществить по причине не состоявшегося конкурса на право проведения работ. Завершить второй этап реконструкции парка планируется до конца августа 2020 года.
Возможно не одна.
кроной. При СВ садили клёны,тополя --не лучшее решение,как показало время.