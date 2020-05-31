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Парка больше нет. Гигантские пни полувековых тополей увезут 31 мая и вскроют старый асфальт в горпарке Бердска. Смотрите фото

17:59 31.05.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Самый сложный этап выкорчевки пней после вырубки деревьев в бердском парке позади. На новых аллеях сделают бордюры. Продолжается укладка летнего водопровода, выводятся колодцы под систему полива.

Парка больше нет. Гигантские пни полувековых тополей увезут 31 мая и вскроют старый асфальт в горпарке Бердска. Смотрите фото
В парке выкорчевали пни полувековых тополей

Продолжается реконструкция городского парка за 37 млн рублей в Бердске.

— Самый сложный этап выкорчевывание пней позади. До 31 мая планируется вывоз пней и веток. Будет вскрываться старый асфальт. Устанавливаются бордюры. Продолжается укладка летнего водопровода, выводятся колодцы, делаются выводы под систему полива. Это позволить не таскать по парку километровые шланги, а использовать 20 метров для полива растений и деревьев. Следующий этап — монтаж лавочек и урн, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» директор парка Сергей Баранов.

В 2016 году жители города определили для участия в проекте благоустройства территорию городского парка, который должен был проходить в два этапа. Первый этап реализован в 2017 году. В 2019-м второй этап проекта не удалось осуществить по причине не состоявшегося конкурса на право проведения работ. Завершить второй этап реконструкции парка планируется до конца августа 2020 года.

Парка больше нет. Гигантские пни полувековых тополей увезут 31 мая и вскроют старый асфальт в горпарке Бердска. Смотрите фото
Парка больше нет. Гигантские пни полувековых тополей увезут 31 мая и вскроют старый асфальт в горпарке Бердска. Смотрите фото
Парка больше нет. Гигантские пни полувековых тополей увезут 31 мая и вскроют старый асфальт в горпарке Бердска. Смотрите фото
Парка больше нет. Гигантские пни полувековых тополей увезут 31 мая и вскроют старый асфальт в горпарке Бердска. Смотрите фото
Парка больше нет. Гигантские пни полувековых тополей увезут 31 мая и вскроют старый асфальт в горпарке Бердска. Смотрите фото
Парка больше нет. Гигантские пни полувековых тополей увезут 31 мая и вскроют старый асфальт в горпарке Бердска. Смотрите фото
Парка больше нет. Гигантские пни полувековых тополей увезут 31 мая и вскроют старый асфальт в горпарке Бердска. Смотрите фото
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От редакции

Чего не хватает парку в Бердске?

Аноним, 30 мая 2020 19:11
Чего не хватает парку в Бердске? Ответ прост: Деревьев!
ольга, 31 мая 2020 09:49
но не тополе полувековых,который ломаются при усиленном ветре
Аноним, 31 мая 2020 10:43
Счас опять тополей насадят.
Аноним, 31 мая 2020 22:04
Счас ничо не насадят - деньги закончатся, в следующем году может будут полевые цветы
Boeing 777-300ER, 30 мая 2020 19:19
То, что эти проклятые тополя уничтожили, это очень хорошо. Теперь пуха будет в разы меньше. Прошлым летом был кошмар, столько пуха, по виду не отличишь от январского снегопада. А сейчас большой источник этого уничтожили и это очень хорошо.
Аноним, 31 мая 2020 00:15
Все равно еще много тополей, и уже пух полетел. Насажал же кто то
Аноним, 30 мая 2020 20:53
А главное бабки оседают в карманчиках,чем глобальнее проект,тем их больше...
Эксперт по всем вопросам, 31 мая 2020 00:45
Дорожки уже неправильно делают. Должны быть выше газона, чтоб вода с них стекала. Сейчас сделали "бассейн" в котором будут лужи с грязью постоянно и дорожное покрытие быстро разрушится. Очень жаль, что деньги снова потратили неэффективно. Надо было привлечь настоящих архитекторов, объявив международный конкурс. Всё таки единственный парк в городе, а деньги спускают на такое убогое "благоустройство". Неприятно там находиться. А могло стать точкой притяжение и местом которым можно было бы гордиться.
Аноним, 31 мая 2020 00:59
Сначала уничтожили медицину в Бердске. Сейчас парк. Что ещё ожидать от гастарбайтеров? Колонию поселение?
MaG, 31 мая 2020 01:08
главное чтоб под эту реконструкцию не зашла какая нибудь строительная компания и не натыкала элитных высоток посередь городу...
Аноним, 31 мая 2020 10:41
Так там по генплану посреди парка высотная гостиница.
Возможно не одна.
Махновец, 31 мая 2020 05:14
По идее парк надо привести в нормальное состояние,только подойти к этому нужно с умом,а не на отстань.
Аноним, 31 мая 2020 09:47
Ну все... Закудахтали противники перемен и диванные эксперты, которые сами для города пальцем не пошевелили! И к чему этот крмчащий заголовок "Парка больше нет!"? Для чего редакция подогревает страсти по якобы умершему парку?
Аноним, 31 мая 2020 10:42
Это давно не парк, по размерам - просто скверик.
Татьяна, 31 мая 2020 12:01
Скверик или парк ,какая разница, главное это зелёная зона отдыха в центре города, сейчас её уничтожили! А тополя хорошо чистят воздух и сушат грунт, где они растут не будет сырости, а пух можно пережить, это недолго. Теперь голяк, когда и чем зарастёт большой вопрос, а деньги как всегда уплывут самым " бедным"!
Аноним, 31 мая 2020 14:45
Убрали тополя значит скоро подступит грунтовые воды,а это ничего хорошего не принесет, у нас вырубили почти все тополя ,и теперь вода в каждом погребе,в домах даже поверх пола и сделать ничего не можем,ведь тополь за сутки 200 куб воды употребляет,так что пусть лучшие пух чем грунтовая вода
житель, 31 мая 2020 14:59
Самое лучшее дерево всех времён--ЛИПА, является медоносом,вырастает с красивым стволом и пушистой
кроной. При СВ садили клёны,тополя --не лучшее решение,как показало время.

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