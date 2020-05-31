Получат премию мэра в 1000 рублей умники и чемпионы за 2020 учебный год в Бердске

Всего 55 выдающихся школьников удостоятся сертификатов от главы города. Среди соискателей награды лауреаты и дипломанты олимпиад, победители конкурсов спортивных соревнований. Деньги они смогут забрать в бухгалтерии управления образования.

Мэр Бердска Евгений Шестернин может сыграть с местными мальчишками в футбол

Мэр Бердска Евгений Шестернин поддержит материально школьников, которые хорошо учатся, достигли успехов в спорте и ведут активную общественную жизнь.

Глава города утвердил положение о своей премии по итогам 2019-2020 учебного года. В целях «повышения престижа учебной, научно-исследовательской, творческой, спортивной деятельности обучающихся, создания условий для развития обучающихся, эффективной реализации их творческого, интеллектуального и физического потенциала, поддержки юных талантов, чествования обучающихся, имеющих активную жизненную позицию, внесших вклад в развитие общественной жизни города Бердска».

Соискателями премии могут стать школьники в возрасте от 11 до 17 лет (включительно), являющиеся лауреатами и дипломантами областных, всероссийских и международных предметных олимпиад, научно-практических конференций, фестивалей, конкурсов, выставок, спортивных соревнований.

По итогам 2019-2020 учебного года присуждаются премии:

1) в области образования – 37 премий (не более 2 обучающимся от образовательной организации, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья), каждая в размере 1000 рублей;

2) в области спорта – 8 премий, каждая в размере 1000 рублей;

3) в области культуры – 8 премий, каждая в размере 1000 рублей;

4) в области молодежной политики – 2 премии, каждая в размере 1000 рублей.

Вручение сертификатов на получение премии проводится образовательными организациями, организациями культуры, спорта и молодежной политики, выдвинувшими соискателей на присуждение премии. Сертификаты обналичиваются в бухгалтерии управлении образования и молодежной политики.