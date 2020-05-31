Холод с Урала идет в Сибирь. Заморозки 31 мая сменятся удушающей жарой до +35 1 июня в Западной Сибири

В Западной Сибири и в Красноярском крае похолодание до ночных заморозков. В Восточной Сибири дожди и грозы.

1 июня на юге Тюменской области сильный дождь, гроза. В Омской области дождь, гроза, град, ветер 17-22 м/с

На север Уральского федерального округа, а именно на Ханты-Мансийский округ и юг Ямало-Ненецкого округа вышел циклон с территории Поволжья, сообщает Гидрометцентр. Дожди и температура понижается.

При прохождении через Уральский регион атмосферных фронтов местами отмечались дожди, на Южном Урале прогремели грозы. Циклон будет двигаться на восток, а Уральский регион окажется в тыловой части циклона, температура понижается, и осадки, несмотря на рост атмосферного давления, будут продолжаться. Дожди пройдут в основном на Среднем Урале, а на Южном Урале преимущественно без осадков. 31 мая – 1 июня в Свердловской области сильный дождь, гроза, ветер до 18 м/с.

1 июня на юге Тюменской области сильный дождь, гроза. В Омской области дождь, гроза, град, ветер 17-22 м/с.

30 мая на Урале понижение температуры днем до 17…23°, на Южном Урале местами 21…26°. 31 мая похолодает еще на 5-7°. В Башкирии будут небольшие колебания температуры, но погода жаркая, днем 29 мая местами до 30°, 31 мая на юге Республики тоже до 30, а 30 мая температура 23…28°. В последний день мая ожидаются кратковременные дожди, грозы и шквалистое усиление ветра.

Предупреждение о неблагоприятной погоде в последние майские дни будет действовать в некоторых регионах Сибири. В Западной Сибири и в Красноярском крае похолодание до ночных заморозков. В Восточной Сибири дожди и грозы.

29 и 30 мая в Ханты-Мансийском автономном округе дождь, гроза, ветер 15-20 м/с (29 мая до 22 м/с). В Республике Алтай 30 мая дождь, гроза, по высокогорью до 22 м/с. В Тыве заморозки (температура ночью -7…-2°).

30 и 31 мая в Новосибирской области ветер до 22 м/с, 30 мая дождь, гроза. В Томской области сильный дождь, гроза, ветер до 20 м/с (30 мая до 24 м/с, град). В Кемеровской области дождь, гроза, ветер до 20 м/с. В Иркутской области заморозки (температура ночью -5…-1°).

В период с 30 мая по 1 июня в центральных и южных районах Красноярского края дождь (30 мая в центральных, 1 июня в южных районах сильный), гроза, град, ветер 15-20 м/с. В горах Республики Алтай лавиноопасно, 30-31 мая ветер до 24 м/с. В Хакасии дождь (31 мая – 1 июня сильный), гроза, ветер 15-20 м/с, 30 мая заморозки (температура ночью до -2°). В Тыве 30 мая заморозки (температура ночью -6…-1°), 31 мая – 1 июня ветер 15-20 м/с.

Понижение температуры на юге Сибири продолжится.

30 мая на юге Тюменской области ветер 15-20 м/с, 31 мая похолодание днем до 13…18°. 30 мая в Томской и Кемеровской областях от 16 до 22°. 31 мая такая же температура и в Новосибирской области. Однако, 1 июня температура на юге Западной Сибири снова повысится: в Новосибирской области местами до 32°, на западе Алтайского края до 35°. В центральных районах Красноярского края на выходных днем около 20°. На юге Красноярского края 30 и 31 мая до 23°, 1 июня похолодает до 10…15°.

31 мая на юге Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края дождь и мокрый снег, а также ветер 15-20 м/с. Осадки и ветреная погода ожидаются на температурном фоне от 5 до 10° днем и от 0 до +7°, местами до -5° ночью.