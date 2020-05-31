Вакцину от коронавируса разработал центр вирусологии «Вектор». Ее будут капать в нос

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора разработал вакцину против новой коронавирусной инфекции, которую можно будет закапать в нос, пишет ТАСС.
Об этом сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Вакцина» на телеканале «Россия-1» в субботу.
«Вакцины отличаются не только по своему функциональному началу, но и по способу и схеме иммунизации. Так, один из наших препаратов, он не идет по классической схеме введения внутримышечного, а схема введения интерназальная, то есть, фактически, он просто закапывается в нос. Запущено полномасштабное доклиническое исследование данных препаратов как в части эффективности, так и безвредности», — сказал он.
Максютов отметил, что животные хорошо перенесли испытания вакцины от коронавируса, нежелательных реакций не выявилось. «При введении вакцины никаких подъемов температуры не было, и никаких нежелательных реакций мы также не наблюдали. Они все очень хорошо перенесли введение наших вакцинных препаратов», — рассказал он.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на правительственном часе в Совете Федерации сообщила, что в России в настоящее время ведется разработка 47 вакцин от новой коронавирусной инфекции на 14 платформах.
И после этого кто-то рискнет эту вакцину в организм к себе запускать? А где испытания на побочку несколько лет?
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"Исследование Пентагона 2020. Прививка против грипа повышает шанс заражения коронавирусом на 36%".
(2020 Pentagon study: Flu vaccines increase risk of coronavirus by 36
Доказано: прививка от гриппа повышает шансы подцепить коронавирус. (исследование по заказу МО США)
Медицинская лаборатория (Отделение санитарного надзора ВВС США, 2510 5th Street, Bldg 840, Wright-Patterson AFB, OH 45433, United States. ) по заказу министерства обороны США в 2019 году провела исследование среди воинского контингента на тему эффективности прививок от гриппа. Исследование показало, что особого эффекта прививка от гриппа не дает и привитые болеют практически также, как и непривитые , но вот что интересно, существенно повышает шансы заболеть коронавирусом - так называемый эффект интерференции.
Австралийское исследование 2011 года: прививка от гриппа удвоила риск вирусных инфекций, не связанных с гриппом, и увеличила риск гриппа на 73%.
Проспективное исследование «случай-контроль» у здоровых молодых австралийских детей показало, что прививки от сезонного гриппа удваивают риск заболевания инфекциями, не вызываемыми вирусом гриппа. В целом, вакцина увеличила риск вирусно-ассоциированных острых респираторных заболеваний, включая грипп, на 73%.
Исследование, проведенное в Гонконге в 2012 году: прививки от гриппа увеличили риск возникновения респираторных инфекций, не связанных с гриппом, в 4,4 раза и заражения гриппом втрое.
Рандомизированное плацебо-контролируемое исследование у детей в Гонконге показало, что прививки от гриппа увеличили риск вирусных ОРВИ, не связанных с гриппом, в пять раз (ОШ 4,91, ДИ 1,04–8,14) и, включая грипп, утроили общий риск вирусных ОРИ (ОШ 3,17, ДИ 1,04). -9,83).
Исследование, проведенное в 2017 году: у вакцинированных от гриппа детей в 5,9 раза больше шансов заболеть пневмонией и в 30,1 раза чаще у них диагностирован аллергический ринит, чем у непривитых детей.
Вакцинированные дети были в 30,1 раза чаще диагностированы с аллергическим ринитом и в 5,9 раза чаще были диагностированы с пневмонией, чем невакцинированные дети.