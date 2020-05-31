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Вакцину от коронавируса разработал центр вирусологии «Вектор». Ее будут капать в нос

13:20 31.05.2020 Фото: pixabay
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Запущено полномасштабное доклиническое исследование данных препаратов как в части эффективности, так и безвредности.

Вакцину от коронавируса разработал центр вирусологии Вектор. Ее будут капать в нос
Вакцины отличаются не только по своему функциональному началу, но и по способу и схеме иммунизации
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Вакцину от коронавируса разработал центр вирусологии Вектор. Ее будут капать в нос

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Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора разработал вакцину против новой коронавирусной инфекции, которую можно будет закапать в нос, пишет ТАСС.
Об этом сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Вакцина» на телеканале «Россия-1» в субботу.

«Вакцины отличаются не только по своему функциональному началу, но и по способу и схеме иммунизации. Так, один из наших препаратов, он не идет по классической схеме введения внутримышечного, а схема введения интерназальная, то есть, фактически, он просто закапывается в нос. Запущено полномасштабное доклиническое исследование данных препаратов как в части эффективности, так и безвредности», — сказал он.

Максютов отметил, что животные хорошо перенесли испытания вакцины от коронавируса, нежелательных реакций не выявилось. «При введении вакцины никаких подъемов температуры не было, и никаких нежелательных реакций мы также не наблюдали. Они все очень хорошо перенесли введение наших вакцинных препаратов», — рассказал он.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на правительственном часе в Совете Федерации сообщила, что в России в настоящее время ведется разработка 47 вакцин от новой коронавирусной инфекции на 14 платформах.

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От редакции

Когда закончится ковид?

Аноним, 30 мая 2020 21:14
Такие вакцины надо испытывать на наиболее ярых коронаверующих.
Елена, 30 мая 2020 22:07
Я согласна, я короноверующая, или как там нас называют.. Куда идти за вакциной
Covid-19, 30 мая 2020 22:45
Это вопрос не ко мне, к счастью. Вот уже власти разрабатывают наказание в виде 7 т.рублей за отказ от вакцинации. Скоро вам скажут адрес и вы дружною толпой побредёте на столь долгожданную процедуру. Останется только пожелать вам все-таки испытать как можно меньше осложнений от вакцины-сырца.
Аноним, 30 мая 2020 23:43
Елена, Вы идите, но помните, что обратного пути нету. Не вздумайте брать с собой детей, потом, когда они рожать не смогут, локти кусать поздно будет.
Аноним, 30 мая 2020 22:20
очень насторожило,что сейчас внесли поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым отказ от принудительной вакцинации становится правонарушением и влечет наложение штрафа. ...напоминает доктора Менгеле,который экспериментировал над заключенными...а в быструю "эффективную" вакцину,которая изготавливается за 2-3 месяца,хоть убейте, не верю...за два месяца протестировать вакцину на предмет эффективности и безопасности невозможно.
Аноним, 30 мая 2020 22:49
Чтобы правительству РФ можно было успешно торговать препаратом на международных рынках, необходимо провести «доклинические испытания» на подопытных... хотел сказать на гоях, но решил остановиться на обезьянах.))
Аноним, 30 мая 2020 23:45
Фашизм крепчал. Вся надёжа на партизан.
Аноним, 31 мая 2020 10:28
Воду сливать будутостальное психология
Аноним, 30 мая 2020 22:27
А я испытываю настоящую гордость за нашу сибирскую науку, которая смогла в кратчайшие сроки предложить решение коронавирусной проблемы. Может наш народ не только нефтегаз за рубеж гнать!!
Аноним, 30 мая 2020 23:22
Вакцина от Вектора??? Они уже тесты разработали,где чувствительность, если не ошибаюсь, на 2 порядка ниже чем германские и % ошибки зашкаливает, причем он может быть как ложноположительным так и ложноотрицательным.
И после этого кто-то рискнет эту вакцину в организм к себе запускать? А где испытания на побочку несколько лет?
Аноним, 30 мая 2020 23:47
Ура, товарищи! Мы создали вакцину в рекордно короткие сроки! Мы обогнали даже Израиль, который получил штамм из Америки на два года раньше нас!
Covid-19, 30 мая 2020 23:06
Вполне вероятно, что вакцинирование будет сопряжено с денежными затратами для населения.
Лекарства и медицинские материалы - весьма доходный бизнес, особенно сейчас, в пору фейкоэпидемии.
Я почти каждый день сейчас нахожусь в Кольцово, где на самом въезде в поселок расположилось мега-здание медкорпорации "Катрен". Впечатляющее зрелище, я вам скажу!... Такие строительные технологии я еще не видел в нашем регионе. Я сначала думал, что это строится здание какой-нибудь западной компании. А это всего лишь посредник между производителями и населением...
Аноним, 30 мая 2020 23:48
Рокфеллеры возместят убытки.
Аноним, 30 мая 2020 23:47
А за отказ от эксперимента над населением будут штрафовать на 7000?
Аноним, 30 мая 2020 23:50
Да. На днях иду снимать лодку с учёта, единственную квартиру путин забрать не может по закону. К штрафам готов!
Covid-19, 30 мая 2020 23:59
Интересно.
"Исследование Пентагона 2020. Прививка против грипа повышает шанс заражения коронавирусом на 36%".
(2020 Pentagon study: Flu vaccines increase risk of coronavirus by 36


Доказано: прививка от гриппа повышает шансы подцепить коронавирус. (исследование по заказу МО США)
Медицинская лаборатория (Отделение санитарного надзора ВВС США, 2510 5th Street, Bldg 840, Wright-Patterson AFB, OH 45433, United States. ) по заказу министерства обороны США в 2019 году провела исследование среди воинского контингента на тему эффективности прививок от гриппа. Исследование показало, что особого эффекта прививка от гриппа не дает и привитые болеют практически также, как и непривитые , но вот что интересно, существенно повышает шансы заболеть коронавирусом - так называемый эффект интерференции.

Австралийское исследование 2011 года: прививка от гриппа удвоила риск вирусных инфекций, не связанных с гриппом, и увеличила риск гриппа на 73%.
Проспективное исследование «случай-контроль» у здоровых молодых австралийских детей показало, что прививки от сезонного гриппа удваивают риск заболевания инфекциями, не вызываемыми вирусом гриппа. В целом, вакцина увеличила риск вирусно-ассоциированных острых респираторных заболеваний, включая грипп, на 73%.

Исследование, проведенное в Гонконге в 2012 году: прививки от гриппа увеличили риск возникновения респираторных инфекций, не связанных с гриппом, в 4,4 раза и заражения гриппом втрое.
Рандомизированное плацебо-контролируемое исследование у детей в Гонконге показало, что прививки от гриппа увеличили риск вирусных ОРВИ, не связанных с гриппом, в пять раз (ОШ 4,91, ДИ 1,04–8,14) и, включая грипп, утроили общий риск вирусных ОРИ (ОШ 3,17, ДИ 1,04). -9,83).

Исследование, проведенное в 2017 году: у вакцинированных от гриппа детей в 5,9 раза больше шансов заболеть пневмонией и в 30,1 раза чаще у них диагностирован аллергический ринит, чем у непривитых детей.
Вакцинированные дети были в 30,1 раза чаще диагностированы с аллергическим ринитом и в 5,9 раза чаще были диагностированы с пневмонией, чем невакцинированные дети.
Аноним, 31 мая 2020 00:24
Гундаров (наберите в сети, если не знаете, кто это) говорит, что успешная вакцинация от гриппа привела к тому, что место этого вируса занял более агрессивный коронавирус. Представляю, к чему приведёт вакцинация от коронавируса, если это действительно вакцинация от него.
Аноним, 31 мая 2020 00:11
Такие вакцины нужно испытывать на правящей партии. А потом уже на народе

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