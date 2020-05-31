Полыхало час открытым огнем заброшенное здание у трассы Р-256 в Речкуновской зоне Бердска

Бесхозное строение, расположенное на ул. 1-й Линейной неподалеку от «Постоялого двора», полностью сгорело. Улица тянется между Бердским шоссе и железной дорогой. Не исключают поджог.

Пожар в Речкуновке тушили 3 машины и 10 огнеборцев Бердска

В Бердске поздним вечером в субботу горело бесхозное строение, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

30 мая в 22:53 по ул. 1-й Линейной в Бердске сгорело бесхозное здание. В результате пожара кровля строения и потолочное перекрытие полыхали открытым огнем.

Ликвидировали пожар в 23:50. На тушение привлекались 3 единицы техники и 10 человек личного состава, уточнили в спасательном ведомстве.

1-я Линейная улица находится в Речкуновской зоне. Она тянется между трассой Р-256 и железной дорогой. На ней расположен «Постоялый двор» и несколько жилых домов.

Дознаватели отдела надзорной деятельности установят причины пожара. Поджог не исключают.