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Полыхало час открытым огнем заброшенное здание у трассы Р-256 в Речкуновской зоне Бердска

10:14 31.05.2020, Анастасия Солодкова Фото: ГУ МЧС по НСО
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Бесхозное строение, расположенное на ул. 1-й Линейной неподалеку от «Постоялого двора», полностью сгорело. Улица тянется между Бердским шоссе и железной дорогой. Не исключают поджог.

Полыхало час открытым огнем заброшенное здание у трассы Р 256 в Речкуновской зоне Бердска
Пожар в Речкуновке тушили 3 машины и 10 огнеборцев Бердска

В Бердске поздним вечером в субботу горело бесхозное строение, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

30 мая в 22:53 по ул. 1-й Линейной в Бердске сгорело бесхозное здание. В результате пожара кровля строения и потолочное перекрытие полыхали открытым огнем.

Ликвидировали пожар в 23:50. На тушение привлекались 3 единицы техники и 10 человек личного состава, уточнили в спасательном ведомстве.

1-я Линейная улица находится в Речкуновской зоне. Она тянется между трассой Р-256 и железной дорогой. На ней расположен «Постоялый двор» и несколько жилых домов.

Дознаватели отдела надзорной деятельности установят причины пожара. Поджог не исключают.

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