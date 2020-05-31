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Дождливой и пасмурной погодой при +18 простится с весной Бердск 31 мая

09:23 31.05.2020 Фото: ГУ МЧС по НСО
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По прогнозам синоптиков, температура будет ощущаться в течение всего воскресенья более холодной. С дождя в Бердске начнется лето.

Дождливой и пасмурной погодой при +18 простится с весной Бердск 31 мая
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По данным Западно-Сибирского УГМС, в предстоящие сутки по Новосибирской области ожидается переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, по юго-западу преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный ночью 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с, днем 9-14 м/с, местами порывы до 20 м/с. Температура воздуха ночью +8, +13°C, днем +17, +22°C, местами до +28°C.

В Бердске 31 мая будет дождливым. Во всяком случае, примерно до 16.00 синоптики прогнозируют осадки. Все воскресенье будет пасмурно. Температура вряд ли поднимется выше +18. Но она будет ощущаться холоднее.

В ночь на понедельник столбик термометра упадет до 11 градусов тепла.

1 июня, как обещают синоптики, в Бердске тоже начнется с дождя. Но в течение дня осадки прекратятся. Будет облачно. Воздух прогреется до +20 градусов.

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