Дождливой и пасмурной погодой при +18 простится с весной Бердск 31 мая

По прогнозам синоптиков, температура будет ощущаться в течение всего воскресенья более холодной. С дождя в Бердске начнется лето.

Гидрометцентр предупредил о похолодании в последние дни весны в Сибири и Бердске

По данным Западно-Сибирского УГМС, в предстоящие сутки по Новосибирской области ожидается переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, по юго-западу преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный ночью 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с, днем 9-14 м/с, местами порывы до 20 м/с. Температура воздуха ночью +8, +13°C, днем +17, +22°C, местами до +28°C.

В Бердске 31 мая будет дождливым. Во всяком случае, примерно до 16.00 синоптики прогнозируют осадки. Все воскресенье будет пасмурно. Температура вряд ли поднимется выше +18. Но она будет ощущаться холоднее.

В ночь на понедельник столбик термометра упадет до 11 градусов тепла.

1 июня, как обещают синоптики, в Бердске тоже начнется с дождя. Но в течение дня осадки прекратятся. Будет облачно. Воздух прогреется до +20 градусов.