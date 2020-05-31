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Обрушился COVID-19 на Бердск: 54 заразившихся и 86 с подозрением на коронавирус на 31 мая

10:54 31.05.2020 Фото: pexels.com
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Прирост больных коронавирусной инфекцией за последние сутки — рекордные 6 человек. За все время пандемии вылечились 19 бердчан. Смертей от коронавируса пока в городе нет.

Обрушился COVID 19 на Бердск: 54 заразившихся и 86 с подозрением на коронавирус на 31 мая
В Бердске заболели коронавирусом 54 человека на 31 мая
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Обрушился COVID 19 на Бердск: 54 заразившихся и 86 с подозрением на коронавирус на 31 мая

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По данным оперативного штаба, на 31 мая в Бердске находится под наблюдением 86 человек с подозрением на коронавирус, в том числе 23 ребенка. По постановлению Роспотребнадзора взяли под наблюдение 71 бердчанина, сами обратились 15 человек.

Состояние всех, находящихся под медицинским наблюдением пациентов,  удовлетворительное. Выздоровели от коронавирусной инфекции и выписаны из больницы 19 человек. За последние сутки сняты с учета 26 пациенто, принято 6 новых.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», за сутки на 31 мая в Бердске заразились 6 женщин — 36, 39, 40, 58, 71 и 80 лет. Уточняются контакты. Всего заболевших COVID-19 в городе на воскресенье 54 человека.

Напомним, что за 30 мая выявили коронавирусную инфекцию у пятерых бердан. За сутки на субботу заразились двое мужчин в возрасте 26 и 69 лет и трое женщин — 58, 59 и 71 года.

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