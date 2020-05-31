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Рейтинг доверия: Работу Путина на посту президента РФ одобряют 65%

09:56 31.05.2020 Фото: Кремлин.ру
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На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 68,9% респондентов, Михаилу Мишустину – 52,5%, Владимиру Жириновскому – 33,7%, Геннадию Зюганову – 30,8%, Сергею Миронову – 27,5% опрошенных.

Рейтинг доверия: Работу Путина на посту президента РФ одобряют 65%
Владимиру Путину доверяют 68,9% опрошенных россиян, одобряют его работу на посту Президента РФ 65%

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов, отношения к партиям.
Показатель одобрения деятельности Президента по среднему значению за неделю с 18 по 24 мая 2020 года составил 65% и находится в рамках сформировавшегося в последние недели коридора значений.

Оценки работы премьер-министра и Правительства России за последнюю неделю составили 39,5% и 37,7% соответственно.

На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 68,9% респондентов, Михаилу Мишустину – 52,5%, Владимиру Жириновскому – 33,7%, Геннадию Зюганову – 30,8%, Сергею Миронову – 27,5% опрошенных.

Уровень поддержки партии «Единая Россия» за неделю с 18 по 24 мая составил 33,9%, КПРФ – 14,5%, ЛДПР – 11,5%, «Справедливой России» – 5,4%.

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От редакции

Вы одобряете?

Аноним, 31 мая 2020 10:04
В госдуме что ли опрос был?
Гость, 31 мая 2020 10:29
Кто не доверяет, палец вверх.
Аноним, 31 мая 2020 10:30
Как обычно вранье полное! Никто уже ему не доверяет!

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