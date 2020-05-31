Рейтинг доверия: Работу Путина на посту президента РФ одобряют 65%

На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 68,9% респондентов, Михаилу Мишустину – 52,5%, Владимиру Жириновскому – 33,7%, Геннадию Зюганову – 30,8%, Сергею Миронову – 27,5% опрошенных.

Владимиру Путину доверяют 68,9% опрошенных россиян, одобряют его работу на посту Президента РФ 65%

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов, отношения к партиям.

Показатель одобрения деятельности Президента по среднему значению за неделю с 18 по 24 мая 2020 года составил 65% и находится в рамках сформировавшегося в последние недели коридора значений.

Оценки работы премьер-министра и Правительства России за последнюю неделю составили 39,5% и 37,7% соответственно.

На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 68,9% респондентов, Михаилу Мишустину – 52,5%, Владимиру Жириновскому – 33,7%, Геннадию Зюганову – 30,8%, Сергею Миронову – 27,5% опрошенных.

Уровень поддержки партии «Единая Россия» за неделю с 18 по 24 мая составил 33,9%, КПРФ – 14,5%, ЛДПР – 11,5%, «Справедливой России» – 5,4%.