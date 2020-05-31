Видео запуска американского космического корабля Crew Dragon с астронавтами с космодрома NASA

На вопрос о том, когда он ожидает полета вокруг Луны, Илон Маск заявил, что «настроен оптимистично». «Я бы хотел, чтобы он состоялся через два года, но на деле это может произойти и через четыре года», — сказал глава SpaceX.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Впервые в истории астронавты НАСА запустили с американской земли коммерчески построенный и управляемый американский космический корабль с экипажем на пути к Международной космической станции . Космический корабль SpaceX Crew Dragon с астронавтами НАСА Робертом Бенкеном и Дугласом Херли стартовал в 15:22 по восточному поясному времени в субботу на ракете Falcon 9 компании из комплекса Launch Complex 39A в Космическом центре Кеннеди во Флориде.

«Сегодня начинается новая эра в космическом полете человека, когда мы вновь запустили американских астронавтов на американских ракетах с американской земли на пути к Международной космической станции, нашей национальной лаборатории, вращающейся вокруг Земли», — сказал администратор НАСА Джим Бриденстайн. «Я благодарю и поздравляю Боба Бенкена, Дуга Херли, команды SpaceX и NASA с этим значительным достижением для Соединенных Штатов. Запуск этой коммерческой космической системы, предназначенной для людей, является феноменальной демонстрацией американского превосходства и является важным шагом на нашем пути к расширению исследования человеком Луны и Марса ».

Эта миссия, известная как SpaceX Demo-2 НАСА, представляет собой сквозной испытательный полет для проверки системы транспортировки экипажа SpaceX, включая запуск, на орбиту, стыковку и посадку. Это второе космическое испытание космического полета его Crew Dragon и первое испытание с космонавтами на борту, которое проложит путь для его сертификации для регулярных полетов экипажа на станцию ​​в рамках программы НАСА по коммерческому экипажу .

«Это мечта для меня и всех в SpaceX», — сказал Илон Маск, главный инженер SpaceX. «Это кульминация невероятного объема работы команды SpaceX, NASA и ряда других партнеров в процесс осуществления этого. Вы можете смотреть на это как на результаты сотен тысяч человек примерно, когда вы складываете всех поставщиков и всех, кто работает невероятно усердно, чтобы этот день наступил ».

Программа демонстрирует стремление НАСА инвестировать в коммерческие компании через государственно-частные партнерства и основывается на успехе американских компаний, включая SpaceX, уже доставляющих грузы на космическую станцию.

Президент Дональд Трамп (справа), вице-президент Майк Пенс и вторая леди Карен Пенс наблюдают за запуском ракеты SpaceX Falcon 9, несущей космический корабль Crew Dragon на космическом полете НАСА SpaceX Demo-2 с астронавтами НАСА Робертом Бенкеном и Дугласом Херли на борту, в субботу, 30 мая 2020 года с балкона второго операционного здания в Космическом центре им. Кеннеди во Флориде

«Трудно выразить словами, как я горжусь людьми, которые нас сегодня привели сюда», — сказала Кэти Людерс, менеджер программы коммерческих экипажей НАСА. «Когда я думаю обо всех преодоленных проблемах — от проектирования и тестирования, до бумажных обзоров, до работы на дому во время пандемии и уравновешивания семейных потребностей с этой важнейшей миссией — я просто поражаюсь тому, что команды NASA и SpaceX достигли вместе , Это только начало; Я буду с большим нетерпением наблюдать за тем, как Боб и Даг готовятся к стыковке с космической станцией завтра и на каждом этапе этой исторической миссии ».

SpaceX контролировал запуск ракеты Falcon 9 из Стартовой комнаты 4 Центра управления запуском Кеннеди, бывшей комнаты управления космическим челноком, которую SpaceX арендовал в качестве основного центра управления запуском. Когда Crew Dragon поднялся в космос, SpaceX командовал космическим кораблем из своего центра управления полетами в Хоторне, Калифорния. Команды НАСА следят за работой космических станций в течение всего полета из Центра управления полетами в космическом центре агентства имени Джонсона в Хьюстоне.

Космический корабль SpaceX Crew Dragon планируется пристыковать к космической станции в 10:29 в воскресенье, 31 мая. Телевидение НАСА и веб-сайт агентствапостоянно освещают поездку экипажа Дракона в орбитальную лабораторию. Бенкен и Херли будут работать с управлением полетом SpaceX, чтобы убедиться, что космический корабль работает так, как задумано, путем тестирования системы контроля окружающей среды, дисплеев и системы управления, а также путем маневрирования двигателей, среди прочего. Первый стыковочный маневр начался в субботу, 30 мая, в 16:09, и космический корабль начнет приближение к станции примерно в 8:27 в воскресенье, 31 мая. Crew Dragon предназначен для автономной стыковки, но экипажи на борту космический корабль и космическая станция будут внимательно следить за работой космического корабля, когда он приближается и стыкуется с передним портом модуля Harmony станции.

После успешной стыковки экипаж будет приветствоваться на борту Международной космической станции, где они станут членами экипажа Экспедиции 63 , в который в настоящее время входит астронавт НАСА Крис Кэссиди . НАСА продолжит прямую трансляцию через открытие люка и церемонию встречи экипажа. Экипаж будет выполнять тесты на Crew Dragon в дополнение к проведению исследовательских и других задач с экипажем космической станции.

Три астронавта на борту Международной космической станции примут участие в прямой пресс-конференции экипажа телевидения НАСА с орбиты в понедельник, 1 июня, в 11:15 на телевидении НАСА и на сайте агентства .

Демо-2 Космонавты

Бенкен является командиром совместной миссии, ответственным за такие действия, как сближение, стыковка и расстыковка, а также за выполнение демонстрационных работ 2, когда космический корабль пристыкован к космической станции. Он был выбран астронавтом НАСА в 2000 году и совершил два полета на космическом шаттле. Бенкен управлял STS-123 в марте 2008 года и STS-130 в феврале 2010 года, выполняя три выхода в открытый космос во время каждой миссии. Он родился в Сент-Анне, штат Миссури, имеет степень бакалавра по физике и машиностроению в Вашингтонском университете в Сент-Луисе и получил степень магистра и доктора наук по машиностроению в Калифорнийском технологическом институте в Пасадене. До прихода в НАСА он был инженером по летным испытаниям ВВС США.

Херли — командир космического корабля для Демо-2, ответственный за такие действия, как запуск, посадка и восстановление. Он был выбран в качестве космонавта в 2000 году и прошел два космических полета. Херли служил пилотом и ведущим оператором робототехники для STS-127 в июле 2009 года и STS-135, последней миссии космического челнока, в июле 2011 года. Уроженец Нью-Йорка родился в Эндикотте, но считает Апалачин своим родным городом. Он получил степень бакалавра наук в области гражданского строительства в университете Тулейн в Новом Орлеане и окончил Военно-морскую школу летчиков-испытателей США в Патаксент-Ривер, штат Мэриленд. До прихода в НАСА он был летчиком-истребителем и летчиком-испытателем в Корпусе морской пехоты США.

Задачи миссии

Миссия Demo-2 — это последнее серьезное испытание перед тем, как Программа коммерческого экипажа НАСА сертифицирует Crew Dragon для выполнения длительных и длительных миссий на космическую станцию. В качестве последнего летного испытания SpaceX, он будет проверять все аспекты своей системы транспортировки экипажа, включая космический корабль Crew Dragon, скафандры, ракету-носитель Falcon 9, стартовую площадку 39A и эксплуатационные возможности.

На пути к станции Бенкен и Херли возьмут под контроль Crew Dragon для двух ручных летных испытаний, демонстрируя свою способность управлять космическим кораблем в случае возникновения проблемы с автоматическим полетом космического корабля. В субботу, 30 мая, когда космический корабль выбегает, экипаж проверит его крен, тангаж и рыскание. Когда экипаж «Дракон» находится примерно в 1 километре (0,6 мили) ниже станции и движется к оси стыковки, экипаж будет проводить ручные демонстрации системы управления на орбите в случае необходимости. После паузы рандеву возобновится, и руководители миссий примут окончательное решение о том, следует ли приступить к стыковке, когда Crew Dragon приближается к 20 метрам (66 футам).

Для выполнения оперативных заданий Crew Dragon сможет запускать до четырех членов экипажа одновременно и перевозить более 220 фунтов груза, что позволяет увеличить количество членов экипажа на борту космической станции и сократить время, затрачиваемое на исследование уникальных объектов. микрогравитация окружающей среды, а также возвращение большего количества науки обратно на Землю.

Экипаж Дракона, используемый для этого летного испытания, может оставаться на орбите около 110 дней, а конкретная продолжительность полета будет определена один раз на станции на основе готовности следующего запуска коммерческого экипажа. Действующий космический корабль Crew Dragon будет способен оставаться на орбите в течение как минимум 210 дней, как того требует НАСА.

По завершении миссии Бенкен и Херли сядут на борт Crew Dragon, который затем самостоятельно отстыковывается, покидает космическую станцию ​​и вновь входит в атмосферу Земли. После сплочения у атлантического побережья Флориды экипаж будет поднят спасательным кораблем SpaceX и возвращен в док на мысе Канаверал.

Программа коммерческого экипажа НАСА совместно с SpaceX и Boeing разрабатывает, строит, тестирует и эксплуатирует безопасные, надежные и экономичные системы транспортировки людей на околоземную орбиту. Обе компании сосредоточены на испытательных миссиях, в том числе на демонстрациях системы прерывания и летных испытаниях экипажа, перед регулярными полетами экипажа на космическую станцию. Полеты обеих компаний с экипажем будут впервые в истории. НАСА отправило астронавтов в космос на системах, принадлежащих, построенных, испытанных и эксплуатируемых частными компаниями.

Роберт Бенкен

Космонавты НАСА Роберт Бенкен (на переднем плане) и Дуглас Херли в скафандрах SpaceX видны, как они покидают Нил А. Армстронг, здание для операций и проверки для стартового комплекса 39А, чтобы подняться на борт космического корабля SpaceX Crew Dragon для запуска миссии Demo-2, в субботу, 30 мая 2020 года в космическом центре имени Кеннеди во Флориде. Миссия NASA SpaceX Demo-2 — это первый запуск с космонавтами космического корабля SpaceX Crew Dragon и ракеты Falcon 9 на Международную космическую станцию ​​в рамках программы Коммерческого экипажа агентства. Испытательный полет служит полной демонстрацией системы транспортировки экипажа SpaceX. Запуск Behnken и Hurley планируется в 15:22 по восточному поясному времени в субботу, 30 мая, из стартового комплекса 39A в Космическом центре им. Кеннеди.

Дуглас Херли

Астронавт НАСА Дуглас Херли машет рукой, когда он и его коллега по команде Роберт Бенкен покидают здание Нила А. Армстронга для эксплуатации и проверки комплекса 39A для запуска космического корабля SpaceX Crew Dragon для запуска миссии Demo-2, в субботу, 30 мая 2020 года, в Космический центр НАСА им. Кеннеди во Флориде. Миссия NASA SpaceX Demo-2 — это первый запуск с космонавтами космического корабля SpaceX Crew Dragon и ракеты Falcon 9 на Международную космическую станцию ​​в рамках программы Коммерческого экипажа агентства. Испытательный полет служит полной демонстрацией системы транспортировки экипажа SpaceX. Запуск Behnken и Hurley планируется в 15:22 по восточному поясному времени в субботу, 30 мая, из стартового комплекса 39A в Космическом центре им. Кеннеди.

Источник: NASA