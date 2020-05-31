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Врезался в бетонный блок и погиб 60-летний водитель Toyota Probox в Новосибирске

10:24 31.05.2020 Фото: pixabay.com
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Почему он не справился с управлением и наехал на препятствие средь бела дня на ул. Героев Революции, выясняют полицейские. Пострадавший скончался в больнице.

Врезался в бетонный блок и погиб 60 летний водитель Toyota Probox в Новосибирске
Смертельное ДТП произошло утром 30 мая

В Первомайском районе Новосибирска в субботу произошло смертельное ДТП, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

30 мая в 09.10 водитель 1960 г. р. следовал на автомобиле «Тойота Пробокс» со стороны улицы Чапаева в сторону улицы Аксенова и у дома по улице Героев Революции по неустановленной пока причине не справился с управлением и совершил наезд на препятствие — бетонный блок.

-В результате аварии мужчина, управлявшая автомобилем, от полученных травм скончался в медицинском учреждении. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия, — рассказали в полицейском ведомстве.

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