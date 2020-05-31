На видео поздравил выпускников школ из-за коронавируса мэр Бердска: все справились без истерии и популизма

Отдельно глава города Евгений Шестернин поблагодарил учителей и родителей, которые поддерживают и помогают ученикам при любых обстоятельствах. Поздравление прозвучало в ходе последнего звонка, который в бердских школах прошел в онлайн формате.

Мэр Бердска Евгений Шестернин поздравил школьников с окончанием учебного года

Глава Бердска Евгений Шестернин поздравил школьников, родителей и учителей с окончанием учебного года. Глава города Бердска отметил, что несмотря на непростой год, дистанционную форму обучения и сложную психологическую обстановку, практически все справились с обстоятельствами без истерии и популизма.

“Кто-то уже мечтает и строит планы летнего отдыха, а перед нашими выпускниками очередной рубеж испытаний – государственный экзамен. О том, что он пройдет успешно, сомнений нет. Наши выпускники показывают высокий результат на уровне области” — сказал Евгений Анатольевич.

Отдельно глава города Бердска поблагодарил учителей и родителей, которые поддерживают и помогают ученикам при любых обстоятельствах.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», последние звонки прошли в бердских школах 30 мая в режиме онлайн.