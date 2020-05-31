Где выявили коронавирус на 31 мая в Новосибирской области? COVID-19 охватил 26 территорий

Всего в регионе зафиксировано 2809 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 54 в Бердске. Соседний Искитимский район тоже охвачен коронавирусной инфекцией. Смотрите список.

5 городов и 21 район Новосибирской области охвачены коронавирусом на 31 мая

Коронавирус продолжает расти в Новосибирской области. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на утро 31 мая в Новосибирской области за сутки выявлено 104 случая заражения COVID-19. 30 пациентов выписаны с выздоровлением. Всего в регионе зафиксировано 2809 случаев коронавирусной инфекции.

Инфекция выявлена во всех крупных городах области — Новосибирск, Бердск, Кольцово, Краснообск, Обь. Зараженные коронавирусом обнаружены и в Новосибирском, Убинском, Карасукском, Колыванском, Коченевском, Черепановском, Барабинском, Здвинском, Ордынском, Сузунском, Усть-Таркском, Тогучинском, Искитимском, Мошковском, Куйбышевском, Чулымском, Баганском, Каргатском, Краснозерском, Маслянинском и Купинском.

Всего в Новосибирской области сделано 111 873 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 2 572 жителя региона, 17 295 человек снято с наблюдения.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», за сутки на 31 мая в Бердске зафиксирован рекорд по числу заболевших — 6 человек. Всего в городе выявили 54 зараженных коронавирусом.