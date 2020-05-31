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Жертвы COVID-19: скончались 32 пациента с коронавирусом в Новосибирской области на 31 мая

11:33 31.05.2020 Фото: pexels.com
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В отделениях реанимации находятся 64 человека. На ИВЛ – 19 тяжелых пациентов. За последние сутки смертей от коронавирусной инфекции не было. В Бердске не зарегистрировано летальных случаев.

Жертвы COVID 19: скончались 32 пациента с коронавирусом в Новосибирской области на 31 мая
В Бердске не зарегистрировано летальных случаев от коронавируса
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Жертвы COVID 19: скончались 32 пациента с коронавирусом в Новосибирской области на 31 мая

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По данным оперативного штаба, на утро 31 мая в Новосибирской области за сутки выявлено 104 случая заражения COVID-19. 30 пациентов выписаны с выздоровлением, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Всего в регионе зафиксировано 2809 случаев коронавирусной инфекции. В том числе у 169 детей. 1119 человек выздоровели, 32 пациента скончались.

В отделениях реанимации находятся 64 человека. На ИВЛ – 19 пациентов.

В детскую больницу №3 госпитализированы 62 ребенка с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 577.

163 пациента с подозрением на коронавирус и с уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в районные больницы Сузуна, Черепанова, Карасука, Куйбышева, Коченева, Тогучина, Татарска, Искитима, Чулыма, Каргата, Чанов и Довольного.

Всего в Новосибирской области сделано 111 873 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 2 572 жителя региона, 17 295 человек снято с наблюдения.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», за сутки на 31 мая в Бердске зафиксирован рекорд по числу заболевших — 6 человек. Всего в городе выявили 54 зараженных коронавирусом. В Бердске не зарегистрировано летальных случаев.

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