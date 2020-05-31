Жившая в больничном заточении с рождения 6-летняя Саша впервые увидела собаку в приемной семье и хочет в Крым

Смотри видео. Первые дни при виде остальных детей она начинала плакать — боялась, не знала как с ними общаться, играть. Но девочка быстро отучилась от соски и задает много вопросов. Ведь она только начинает знакомиться с миром. Биологических родителей, бросивших дочь в роддоме, ограничили в правах.

С рождения и почти до школы все время ребенок провел в больнице при здоровых и обеспеченных родителях

Счастливые перемены произошли в жизни девочки, которая провела в больнице более пяти лет. Из московского роддома ее не забирали ребенка. Теперь ей уже шесть. Все эти годы биологические родители оплачивали дорогую отдельную палату.

С рождения и почти до школы все время ребенок провел в больнице. Единственное здравое объяснение — болезнь. Но, говорят, здорова. Но так или иначе надо было лишить биологических родителей их прав на ребенка, найти ему нормальную семью и сделать так, чтобы он в ней оказался. Но все хорошо, что хорошо заканчивается — девочка нашла новых родителей, передает Первый канал.

Со своими игрушками, которые для шестилетней Саши всю жизнь были единственными друзьями, девочка знакомит новую семью. Еще не все распаковано, а так хочется поделиться всем и сразу!

За кадром — опекун, семья с детьми взяла Сашу из больницы под свое крыло, и теперь помогает ей с нуля познавать окружающий мир. Вот малышка впервые видит собаку.

Ее большой новый дом полон простых детских радостей, которых, выросшая в заточение Саша просто не могла представить. Есть даже бассейн. Но вначале — чтение.

Когда рядом мама, любая проблема, еще недавно казавшаяся неразрешимой, кажется пустяком — вот как быть, когда у пожарной машины сломалась лестница?

Адаптация в семье — непростое время, и новая семья, чтобы не навредить ребенку, пока сторонится прессы, не называет и своих имен. Радостью делятся дистанционно.

«Я больше ожидала, что она найдет какую-то комнату, и не будет из нее выходить по привычке. А она, наоборот, обежала весь дом, сказала: «Вау! Тут классно! Хочу здесь жить!». Девочка очень общительная. Она обожает поболтать, она задает очень много вопросов, ей все интересно, она на глазах распускается», — рассказала приемная мама.

Женщина не смогла быть в стороне, когда узнала прогремевшую на всю страну историю девочки, которая почти всю жизнь провела в стенах больничной палаты. Она родилась в марте 2014 года недоношенной, в перинатальном центре малышку выходили. Но у родной матери все эти годы была навязчивая идея: дочь смертельно больна. Хотя это не так: ребенок здоров, врачи это не раз подтверждали в заключениях. Но что мать, что ее няни, вообще во всем спорили с докторами.

За клинику родители оплачивали гигантские счета — люди весьма обеспеченные, но место для девочки в своем доме не нашли. По словам врачей, навещали ее редко, запрещали общаться с дочкой и родственникам. И вот после череды судов родителей ограничили в правах — ведь у девочки, никогда не выходившей дальше лечебного учреждения, специалисты уже стали замечать явные эмоциональные проблемы.

«Она пришла из больницы с соской. У нее, видимо, уровень стресса или, не знаю, уровень заботы о ней, что она привыкла в шесть лет засыпать только с соской и себя самоуспокаивать, но она отучилась. Вот эти шесть лет, ранний возраст ребенка, это самый важный возраст для развития всех базовых каких-то вещей, которые потом с нами будут происходить как со взрослыми личностями, то есть мы учимся коммуникации, мы учимся отношениям. Первые дни при виде остальных детей она начинала плакать, потому что просто боялась, не знала как с ними общаться, как с ними играть. У нее не было опыта общения с другими детьми», — президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям сиротам» Елена Альшанская.

Еще сложнее давалось — просто выходить на улицу. Для Саши это мир страхов.

«Каждое предложение, чтобы пойти погулять, у нее начинали трястись руки, накатывались слезы в глазах. и она спрашивала — зачем нам на улицу?», — рассказывает специалист.

За два месяца в новой семье появился прогресс. Девочка еще немного волнуется, прижимает голову — и вот — она открывает совсем другую жизнь.

Поддержка мамы — для счастья нужно совсем немного. Пока это предварительное опекунство — через несколько месяцев будет еще одно судебное заседание, где биологических родителей могут либо лишить родительских прав, либо снять ограничения вовсе. Но у маленький Саши, все мысли уже совсем о другом — о море, в которое она непременно должна окунуться с головой.

«Она постоянно говорит, что она безумно очень хочет поехать в Крым. Почему-то вот Крым ей очень понравился. Каждый вечер, когда мы ложимся спать, она: “Ну что, мы скоро в Крым поедем?» — рассказывает женщина.

Девочка готова еще подождать. Теперь для нее открыт весь мир — не в картинках, а настоящий.