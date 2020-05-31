Не умрут с голоду: Отправили «Доширак» почтой Пригожину и Валерии «Коммунисты России»

Партия предложила пролдюсеру пойти работать на стройку, а певице устроиться уборщицей, чтобы прокормиться в коронавирус. Пригожин назвал это очередной провокацией.

Гуманитарная помощь семье Пригожина от «Коммунистов России»

Партия «Коммунисты России» направила продюсеру Иосифу Пригожину и его супруге, певице Валерии по пачке лапши быстрого приготовления в качестве гуманитарной помощи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе партии.

«Откликаясь на ваш крик о помощи, отправляем вам, месье Пригожин, посильную помощь в виде пачки вермишели „Доширак“ и предлагаем простой и действенный способ не умереть с голоду — пойти работать на завод или на стройку», — обратились коммунисты к продюсеру. Его жене они посоветовали пойти в уборщицы.

«Очередной провокацией» назвал продюсер Иосиф Пригожин новость об отправке ему и его супруге, певице Валерии гуманитарной помощи в виде нескольких пакетов лапши «Доширак». В телефонном интервью 5-tv.ru он заявил, что ни о какой гуманитарной помощи не слышал и понятия не имеет, о чем речь.

«Я даже не понимаю, про что идет речь. Меня все спрашивают, а я не знаю. Что за гуманитарная помощь, какая гуманитарная помощь, вот поверьте, не знаю», — сказал Пригожин.

Он также отметил, что «оказался крайним» во всей этой истории, просто выступив в защиту музыкантов, находящихся в бедственном положении, что, по его словам, является правдой, но ни к кому ни за какой гуманитарной помощью не ходил и ни у кого ничего не просил.

Ранее звезды эстрады вступили в конфликт, который спровоцировал своим высказыванием муж певицы Наташи Королевой Тарзан (Сергей Глушко). Он заявил, что власти во время кризиса должны помогать артистам вместо пенсионеров и врачей. Его поддержал Иосиф Пригожин, но осудил лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.

Иосиф Пригожин вызвал бурную полемику в обществе, высказавшись о бедственном положении звезд эстрады из-за отсутствия выступлений в период связанных с эпидемией коронавируса ограничений. Продюсера в стихотворной форме высмеял Сергей Шнуров, и осудили многие коллеги по цеху.