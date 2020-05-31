31.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Ввел комендантский час из-за погромов после убийства полицейским чернокожего американца мэр Лос-Анджелеса

12:17 31.05.2020 Фото: Стоп-кадр с видео
0

Аналогичные меры приняли в Денвере. При задержании Джорджа Флойда в Миннеаполисе полицейский задушил его, стоя коленом на шее. Всвязи с этим массовые беспорядки охватили США.

Ввел комендантский час из за погромов после убийства полицейским чернокожего американца мэр Лос Анджелеса
На подмогу для разгона погромщиков в Миннеаполис приехали полицейские из других штатов

Мэр Лос-Анджелеса Эрик Грасетти ввёл комендантский час в связи с беспорядками, которые начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

«Чтобы повысить безопасность участников демонстраций, сотрудников правоохранительных органов и всех жителей Лос-Анджелеса, мы вводим комендантский час», — написал Гарсетти в своём Twitter.

Отмечается, что комендантский час устанавливается с 20:00 до 05:00.

Мэр добавил, что всегда будет защищать право населения города жить без страха вандализма.

Ранее в американском городе Денвер ввели комендантский час в связи с беспорядками из-за смерти Джорджа Флойда после его задержания полицией в Миннеаполисе 25 мая.

Погромы и массовые беспорядки прокатились по всем США.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Мало США коронавируса?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Можно ли заразиться COVID-19 от кошек и собак?
14:34 31-05-2020
Можно ли заразиться COVID-19 от кошек и собак?
В пластиковых окнах разочаровалось человечество: они не дышат, они токсичны, они плачут, от них аллергия
14:23 31-05-2020
В пластиковых окнах разочаровалось человечество: они не дышат, они токсичны, они плачут, от них аллергия
Пошел таксовать от безденежья экс-солист «Отпетых мошенников» Гарик Богомазов
14:21 31-05-2020
Пошел таксовать от безденежья экс-солист «Отпетых мошенников» Гарик Богомазов
БердскПодскочила на 5 тыс. до 48,3 тыс. рублей цена квадратного метра для покупки квартир переселенцам из аварийного жилья в Бердске
14:06 31-05-2020
Подскочила на 5 тыс. до 48,3 тыс. рублей цена квадратного метра для покупки квартир переселенцам из аварийного жилья в Бердске
Разбили градусник: Пылесос под запретом! Как собрать ртуть и не отравиться, советуют в МЧС по Новосибирской области
13:49 31-05-2020
Разбили градусник: Пылесос под запретом! Как собрать ртуть и не отравиться, советуют в МЧС по Новосибирской области
Полчища крыс сняли на видео возле шаурмы в центре Новосибирска 1
13:33 31-05-2020
Полчища крыс сняли на видео возле шаурмы в центре Новосибирска
БердскВакцину от коронавируса разработал центр вирусологии "Вектор". Ее будут капать в нос 18
13:20 31-05-2020
Вакцину от коронавируса разработал центр вирусологии
В первый класс по новым правилам: Зачисление обязательно в школу, где уже учатся братья и сестры
13:07 31-05-2020
В первый класс по новым правилам: Зачисление обязательно в школу, где уже учатся братья и сестры
У кого выше риск умереть от COVID-19, рассказал главный онколог минздрава Карпин
12:54 31-05-2020
У кого выше риск умереть от COVID-19, рассказал главный онколог минздрава Карпин
БердскПолучат премию мэра в 1000 рублей умники и чемпионы за 2020 учебный год в Бердске
12:36 31-05-2020
Получат премию мэра в 1000 рублей умники и чемпионы за 2020 учебный год в Бердске