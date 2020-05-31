У кого выше риск умереть от COVID-19, рассказал главный онколог минздрава Карпин

Академик РАН пояснил, что при наличии рака велика вероятность серьезных осложнений из-за коронавируса. У таких пациентов опухоли поражают иммунную систему.

Онколог рассказал, у кого сильнее риск заразиться COVID-19

Инфекция COVID-19 создала непростую и новую ситуацию, как для медицинских работников, так и для ученых. Об этом заявил руководитель Национального медицинского исследовательского центра радиологии российского министерства здравоохранения, академик РАН Андрей Карпин.

Люди, имеющие определенные хронические заболевания, наиболее подвержены риску получить серьезные осложнения при инфицировании коронавирусом, отметил специалист.

«В настоящее время мы и наши коллеги из других государств видим самые большие сложности у людей, которые имеют онкогематологические заболевания. У таких пациентов, по сути, опухоли поражают иммунную систему. Из-за этого их иммунитет наиболее ослаблен, и они наименее защищены от любого вируса», — цитирует «КП» главного онколога Минздрава России.

Медицинские специалисты давно предупредили о том, что онкобольные входят в группу повышенного риска в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Согласно наблюдениям врачей, у пациентов с раком угроза развития тяжелой формы заболевания возрастает. Однако в данном случае важно соотносить опасность от заражения COVID-19 и вероятность прогрессирования опухоли.