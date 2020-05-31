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В пластиковых окнах разочаровалось человечество: они не дышат, они токсичны, они плачут, от них аллергия

14:23 31.05.2020 Фото: www.piqsels.com
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Стоимость деревянных окон зависит от их толщины и породы дерева. Самое дешёвое окно — из сосны. Оно обойдётся в 15 тыс. руб. Окно из дуба стоит 30–35 тыс. руб. За импортные придётся отдать свыше 500 евро

В пластиковых окнах разочаровалось человечество: они не дышат, они токсичны, они плачут, от них аллергия
«Они плачут и не дышат». Почему пластиковые окна выходят из моды?

Окна, которые ещё лет 20 назад считались элитными, вызывают всё больше вопросов. Какие — разбираемся вместе с экспертами.

«История создания пластиковых окон началась в 1835 году, — рассказывает гендиректор Союза производителей полимерных профилей Сергей Русин. — В ходе опытов французский химик Анри Виктор Реньо получил поливинилхлорид из нефтепродуктов. В 1952 г. в Германии запатентовали оконную раму — металлическую конструкцию, облицованную мягким и полумягким пластиком. В СССР окна ПВХ появились в 1990-х годах. Они не пользовались популярностью. Только с приходом немецких производителей на российский рынок в 1995 г. пластиковые профили начали завоёвывать наши дома. Тогда они считались элитными и стоили в 5 раз больше деревянных. Со временем окна из ПВХ перешли в эконом-сегмент, а цены на деревянные поползли вверх. Сейчас в России 80% окон из ПВХ, 20% — из дерева и алюминия».
Что же не так с пластиковыми окнами?

1. «Не дышат»

«Это связано с тем, что они более герметичные. Потому процесс инфильтрации нарушается, если окна из ПВХ плотно закрыты. Через деревянные же окна воздух проникает естественно сквозь неплотности», — считает кандидат технических наук, доцент кафедры теплогазоснабжения и вентиляции Московского государственного строительного университета Самвел Саргсян. Но не все эксперты считают это плюсом. «По ГОСТу окна делятся на пять классов по звукоизоляции, воздухо- и водопроницаемости. Самую высокую герметичность обеспечивают окна класса А. Их устанавливают в энергосберегающих домах. Классу Д соответствуют советские деревянные окна из хрущёвок. Качественные окна не должны «дышать», — говорит предприниматель в сфере остекления с 22-летним стажем Владимир Кожушко.

2. «Плачут»

«На окнах ПВХ конденсат появится скорее, потому что они быстрее остывают и медленнее прогреваются. Окно может „плакать“ только при определённом перепаде температур. Если на улице 0˚, а внутри дома 19˚ и влажность свыше 60%, то водяной пар превратится на окне в капли воды. Чтобы конденсат не возникал, надо включить радиатор и приоткрыть окно для проветривания», — советует Владимир Кожушко.

3. Токсичны

«Изначально в состав пластиковых окон входили только водород, хлор и углерод. Со временем, чтобы улучшить свойства, стали в поливинилхлорид добавлять тяжёлые металлы. В ходе эксплуатации, особенно при нагреве, они способны улетучиваться. При несоблюдении технологий изготовления и использования вторсырья ситуация ухудшается», — рассказывает Саргсян.

Сергей Пузачев 12 лет отработал дилером крупных производителей пластиковых окон. Он считает, что встретить экологичные пластиковые окна крайне трудно: «70% профиля, за исключением произведённых на крупных заводах, на рынке — фальсификат. Мелкие компании часто подделывают известные бренды и продают их дешевле оригинала. Чтобы удешевить процесс производства, они добавляют в гранулы ПВХ больше свинца и фенола. На солнце они нагреваются и выделяются в окружающую среду со специфическим запахом».

4. Вызывают аллергии

«Хорошие окна не могут способствовать возникновению заболеваний, — говорит Саргсян. — Только один раз ко мне обратилась женщина из Красноярска. Она плохо себя чувствовала из-за окон. Оказалось: сильно воняли — экспертиза показала, что они испускали фенол». «Впрочем, так мог пахнуть не только некачественный пластик, но герметик или клей, которые могут быть и в деревянных окнах», — уточняет Кожушко.

5. Недолговечны

«Пластиковые окна более хрупкие и чувствительные к физическим нагрузкам. Если ударить молотком, пластик треснет, а на дереве останется только вмятина. При резких перепадах температур слишком высокие окна из ПВХ могут деформироваться. Пластик сожмётся или расширится, и створка не откроется, — рассказывает Кожушко. — Окна из ПВХ служат от 20 до 50 лет. Срок годности резинового уплотнителя составляет 10 лет, а фурнитуры и стеклопакета — 20 лет. Но если окна класса «эконом», то ремонтировать их придётся чаще. Деревянные окна могут служить более сотни лет при надлежащем уходе.

6. Проще взламываются

«Окна из ПВХ вскрываются ненамного быстрее, чем деревянные, — разница в паре десятков секунд. Воры вставляют отвёртку и отодвигают профильную систему от коробки. Чтобы такого не случилось, нужно делать противовзломную фурнитуру», — советует Кожушко.

7. А что с ценой?

«Деревянные окна дороже пластиковых минимум в два раза. Обычно их ставят в элитные квартиры или загородные коттеджи. Изделия из ПВХ, сделанные на поток и продающиеся в специализированных магазинах, стоят от 3 до 6 тыс. руб. Стоимость деревянных окон зависит от их толщины и породы дерева. Самое дешёвое окно — из сосны. Оно обойдётся в 15 тыс. руб. Окно из дуба стоит 30–35 тыс. руб. За импортные придётся отдать свыше 500 евро», — подводит итог Кожушко.

Источник: АиФ

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