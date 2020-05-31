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Пошел таксовать от безденежья экс-солист «Отпетых мошенников» Гарик Богомазов

14:21 31.05.2020 Фото: Facebook.com
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Его жена поддерживат такое решение: не каждый из знаменитостей переступил бы через себя. Многие артисты только жалуются.

Пошел таксовать от безденежья экс солист «Отпетых мошенников» Гарик Богомазов
Экс-солист «Отпетых мошенников» стал таксистом. Жена гордится таким поступком

Из-за коронавируса все артисты и музыканты остались без работы. Чтобы как-то выжить, они готовы на любую авантюру. Например, кто-то снижает цену за рекламу в Инстаграм, другие делают аудиопоздравления или просто пишут смс поклоннику, третьи — проводят онлайн-концерты или чтения… Певец Гарик Богомазов выбрал способ ближе к народу — таксовать, передает Стар-хит.

Семью Гарика Богомазова преследует черная полоса. Во-первых, он несколько лет не может решить вопрос с бывшей женой Юлией. Экс-супруга пытается с помощью приставов взыскать с него задолженность по алиментам. Музыкант просто-напросто отказывается их платить, ища какие-то подводные камни, чтобы оспорить эту сумму…Теперь же Богомазов столкнулся с проблемой, которую устроила ему сестра. Женщина тайно приватизировала апартаменты родителей в Санкт-Петербурге и собирается через суд вычеркнуть брата с шестимесячным племянником из списка жильцов. Почему? Дело в том, что Игорь вместе со второй женой и сыном живет в съемной квартире в Москве, а в северной столице появляется редко.

Конечно, ситуация не из приятных. Получить нож в спину от родного человека — настоящее предательство. Однако стоит ли жалеть музыканта? Вопрос еще спорный.

«Это какая-то чушь про его сестру, — рассказывает «СтарХиту» Юрий, друг Богомазова. — Сейчас Игорь вынужден работать таксистом. Сами знаете, как пострадали артисты из-за экономических проблем в стране. Вот и пустил неприятный слух о себе, чтобы заработать денег в какой-нибудь программе… Но Игорь все равно молодец, не каждый из знаменитостей переступил бы через себя и отправился таксовать».

Как признавалась нынешняя супруга артиста Виктория, отношения Игоря и его сестры Евгении натянуты. Проявляется это в том, что женщина препятствует общению его с мамой, которая живет в Санкт-Петербурге.

«Игорь приехал, чтобы поддержать маму и поухаживать за ней, пока в Москве нет работы. Мама ждала нас с нетерпением. Почему еще приехал — нет доступа к общению с ней. Городской телефон Евгения не берет, мама по мобильному не отвечает. Не факт, что она его не забрала», — говорила Виктория.

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