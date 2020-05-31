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Можно ли заразиться COVID-19 от кошек и собак?

14:34 31.05.2020 Фото: www.piqsels.com
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Врач Мясников уверен, что инфекция не может передаваться через воду, кожу рук, при беременности и родах от матери к плоду, а также через систему вентиляции в жилых помещениях.

Можно ли заразиться COVID 19 от кошек и собак?
единственный доказанный способ передачи коронавируса — заражение воздушно-капельным путем
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Можно ли заразиться COVID 19 от кошек и собак?

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Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что коронавирус не может передаваться человеку через домашних животных. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, единственный доказанный способ передачи коронавируса — заражение воздушно-капельным путем. Врач уверен, что инфекция не может передаваться через воду, кожу рук, при беременности и родах от матери к плоду, а также через систему вентиляции в жилых помещениях.

Он также отметил низкую вероятность передачи вируса через загрязненные поверхности и кровь. «Через слизистые глаза и рта — весьма вероятно», — заключил он.

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