Попробуй не вонять табаком сегодня, 31 мая?!

По данным ВОЗ, ежегодно более 6 миллионов человек умирают от связанных с курением заболеваний. Ещё свыше 600 тысяч человек — от пассивного курения.

По различным оценкам, в России, от болезней, связанных с курением, каждый год умирает от 330 до 500 тысяч человек

Всемирный день без табака.

Установлен на Всемирной ассамблее здравоохранения в 1989 году для привлечения к глобальной проблеме табачной эпидемии и её смертельным последствиям.

По данным ВОЗ, ежегодно более 6 миллионов человек умирают от связанных с курением заболеваний. Ещё свыше 600 тысяч человек — от пассивного курения.

По различным оценкам, в России, от болезней, связанных с курением, каждый год умирает от 330 до 500 тысяч человек.

С 1 июня 2013 года в нашей стране запрещены курение в общественных местах и реклама сигарет, а также установлены жесткие требования к местам розничной продажи табачных изделий. С 1 июня 2014 года список общественных мест, где действует запрет на курение, был существенно расширен.

За время антитабачной кампании уровень потребления табака в России снизился на 16%.

День российской адвокатуры.

Этот неофициальный профессиональный праздник был учреждён в апреле 2005 года на втором Всероссийском съезде адвокатов. 31 мая 2002 года был подписан Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», в котором были установлены правовые основы деятельности адвокатуры.

День подразделений по делам несовершеннолетних в органах внутренних дел Российской Федерации.

Установлен приказом Министерства внутренних дел РФ в 2003 году.

31 мая 1935 года было принято постановление Совета народных комиссаров СССР и Центрального комитета ВКП (б) «О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности».

За время Первой мировой и Гражданской войн в стране появилось огромное количество беспризорных детей. По разным оценкам, их насчитывалось от 4,5 до 7 миллионов.

В 1921 году при Всероссийском центральном исполнительном комитете Советов рабочих и солдатских депутатов была образована Комиссия по улучшению жизни детей. Были созданы приемно-распределительные пункты, откуда детей распределяли по интернатам.

В постановление «О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности» отмечалось, что массовая беспризорность в СССР ликвидирована, и теперь необходимо ужесточить законодательства в отношении малолетних правонарушителей. Были усилены меры ответственности родителей и опекунов, а также введена мера материальной ответственности за действия детей. В структуре органов внутренних дел созданы специализированные подразделения по делам несовершеннолетних, называвшиеся «детскими комнатами милиции».

В 1977 году они были преобразованы в инспекции по делам несовершеннолетних, а в 1993 году — в подразделения по предупреждению правонарушений несовершеннолетних милиции общественной безопасности.

Сегодня в подразделениях по делам несовершеннолетних (ПДН) работают порядка 14 тысяч человек. Сотрудники ПДН проводят мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, а также по выявлению лиц, вовлекающих детей в противоправную деятельность. Они проводят профилактическую работу в отношении свыше 200 тысяч несовершеннолетних и 180 тысяч неблагополучных родителей. Работа инспекторов по делам несовершеннолетних требует не только высокого профессионализма и решительности, но и больших педагогических навыков.

День химика.

Профессиональный праздник представителей всех отраслей химической промышленности отмечается ежегодно в последнее воскресенье мая.

День химика был учреждён постановлением Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года. После развала Советского Союза традиция празднования продолжает существовать не только в современной России, но и других постсоветских странах.

Всемирный день блондинок.

Существует несколько версий появления этого праздника. Согласно одной из них, его учредили американские блондинки-адвокатессы, которые устали от того, что коллеги-мужчины не воспринимают их как равных, намекая на низкий уровень интеллекта у блондинок. По другой версии, праздник возник после выхода в прокат американской комедии «Блондинка в законе».

Первое празднование Всемирного дня блондинок прошло 31 мая 2006 года.

По прогнозам ученых, уже в 2202 году блондинки окончательно исчезнут, цвет волос будет темнеть и светлых оттенков в природе уже не останется. Только за последние 50 лет число светловолосых людей сократилось с 49 до 14 процентов от общего числа жителей планеты.

6 лет назад (2014) завершилась экспедиция на весельной лодке российского путешественника Фёдора Конюхова.

Она началась из чилийского города Кон Кон 22 декабря 2013 года. За рекордное время — 159 дней 16 часов 58 минут — путешественник на весельной лодке «Тургояк» в одиночку, без заходов в порты, пересёк Тихий океан. Путешествие длиною более 17 тысяч километров завершилось в городе Мулулаба на побережье восточной Австралии.

Фёдор Конюхов — первый человек в мире, которому удалось преодолеть на весельной лодке путь от Южной Америки до Австралии.

17 лет назад (2003) состоялось торжественное открытие воссозданной Янтарной комнаты в Екатерининском дворце музея-заповедника Царское Село.

В церемонии принимали участие Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Герхард Шрёдер.

Янтарная комната — одна из самых известных и интересных достопримечательностей Екатерининского дворца в Царском Селе. Она была создана немецкими мастерами для прусского короля Фридриха I, а затем подарена Петру I. Первоначально янтарный кабинет хранился в третьем Зимнем дворце, а в 1743 году императрица Елизавета Петровна решила установить его в новом летнем дворце в Царском Селе. Работы были поручены архитектору Растрелли. Он дополнил кабинет зеркальными пилястрами и мозаичными картинами из агата и яшмы.

В 1944 году, при отступлении немцев, убранство Янтарной комнаты было разобрано и вывезено в неизвестном направлении. С тех пор следы её теряются. Существует множество версий, где спрятана Янтарная комната, но её поиски до сих пор не дали никаких результатов.

В 1979 году Совет Министров РСФСР принял решение о её воссоздании. Работы продолжались 24 года, и к 300-летнему юбилею Санкт-Петербурга полностью восстановленная Янтарная комната приняла своих первых посетителей.

41 год назад (1979) Северного полюса достигла первая в истории лыжная экспедиция.

Поход, которым руководил математик Дмитрий Шпаро, организовала газета «Комсомольская правда». Покорять полюс вместе с ним 16 марта 1979 года отправились Юрий Хмелевский, Владимир Леденев, Вадим Давыдов, Анатолий Мельников, Владимир Рахманов и Василий Шишкарев.

Экспедиция стартовала с острова Генриетты и за 77 суток преодолела расстояние в полторы тысячи километров.

Достижение лыжной экспедиции занесено в Книгу рекордов Гиннесса.

68 лет назад (1952) состоялось открытие Волго-Донского канала.

Между 1-м и 2-м шлюзами канала слились воды рек Волга и Дон, тем самым соединив Каспийское, Чёрное, Азовское, Балтийское и Северное моря. С 1 июня по каналу уже начали ходить суда, но торжественное открытие навигации состоялось в июле 1952 года.

Общая протяжённость канала составила 101 км, из которых 45 км проходит по водохранилищам. Глубина канала — не менее 3,5 м.

Первая попытка соединить Волгу и Дон относиться к середине XVI века. Турецкий султан Селим II направил солдат вверх по Дону с целью прорыть канал между двумя реками. Но она не увенчалась успехом. В конце XVII века построить судоходный канал решил Пётр I. Из-за начала Северной войны строительство было свернуто. До Октябрьской революции было создано более 30 проектов соединения двух рек, но ни один из них так и не был воплощён.

Проект создания канала был подготовлен в 1930-х годах. Планам помешала Великая Отечественная война. Работа над проектом возобновилась в 1943 году.

В феврале 1948 года, после утверждения схемы канала, начались земляные работы. Возглавил строительство гидротехник Сергей Жук.

Волго-Донской канал руками «врагов народа» (политзаключённых, осуждённых по 58-й статье УК РСФСР) был сооружен всего 4,5 года.

78 лет назад (1942) в блокадном Ленинграде прошёл футбольный матч.

Город, переживший страшную, холодную и голодную зиму 1941-1942 годов, только начинал приходить в себя. Несмотря на фашистскую агитацию, что «Ленинград — город мёртвых», он выстоял и продолжал жить.

Было принято решение вопреки всему собрать футбольные команды и провести матч. Пусть враги увидят, как «мёртвые играют в футбол».

31 мая 1942 года на стадионе «Динамо» на Крестовском острове встретились команда «Динамо» и сборная Ленинградского металлического завода имени Сталина (ЛМЗ), куда также вошли футболисты ленинградских клубов «Зенит» и «Спартак». Из соображений военного времени название сборной ЛМЗ звучало как «команда Н-ского завода».

Команды сыграли два укороченных тайма по 30 минут. Встреча закончилась со счётом 6:0 в пользу «Динамо».

129 лет назад (1891) была торжественно заложена Транссибирская магистраль.

Указ о строительстве Великого Сибирского Пути — Транссибирской магистрали — издал в апреле 1891 года император Александр III. В торжественной церемонии её закладки, которая состоялась 31 мая недалеко от Владивостока, принял участие цесаревич Николай Александрович, будущий император Николай II. Он лично отвез тачку земли на полотно дороги.

Транссиб стал самым большим транспортным проектом того времени. Его строительство завершилось в октябре 1916 года, когда был сдан моста через реку Амур рядом с Хабаровском. Общая стоимость строительства магистрали составила 1,45 миллиарда золотых рублей, что в пересчёте на современный курс равно около 75 миллиардов долларов.

Сегодня фактическая протяженность Транссиба составляет около 10 тысяч километра. Это самая длинная железнодорожная магистраль в мире.

Транссиб проходит через 21 субъект Российской Федерации и 87 городов, пересекает 16 крупных рек. Путь между Москвой и Владивостоком на самом быстром пассажирском поезде занимает 6 дней.

162 года назад (1858) был основан город Хабаровск.

После подписания Айгунского договора, в соответствии с которым весь левый берег реки Амур переходил во владение России, а правый берег до реки Уссури — во владение Китая, по приказу генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Муравьева-Амурского для основания поселений по Амуру был отправлен 13-й Сибирский линейный батальон. Им командовал капитан Яков Дьяченко.

31 мая 1858 года солдаты батальона на месте слияния рек Амур и Уссури основали военный пост, назвав его Хабаровка — в честь землепроходца XVII века Ерофея Хабарова. Благодаря удобному местоположению поселение быстро развивалось. Вслед за военными поселенцами сюда стали прибывать и гражданские. Основными занятиями населения поста в то время были пушные и рыбные промыслы, а также сельское хозяйство, поскольку участки плодородных земель раздавались бесплатно.

В 1880 году Хабаровка получила статус города и одновременно стала административным центром Приморской области, а затем — административным центром Приамурского генерал-губернаторства. В 1893 году город был переименован в Хабаровск.

Сегодня Хабаровск — административный центр Хабаровского края и один из крупнейших политических, образовательных и культурных центров Дальнего Востока России.

216 лет назад (1804) император Александр I издал указ «Об организации профессиональной пожарной охраны в городе Москве».

Первая пожарная служба появилась в Москве в конце XV века. Существует легенда, что Иван III, получив при очередном крупном пожаре в Москве ожоги, повелел создать пожарно‑сторожевую охрану, бойцы которой вели круглосуточное дежурство на улицах города. В 1549 году Иван Грозный издал указ о пожарной безопасности, который обязывал москвичей иметь средства пожаротушения в каждом доме. Вплоть до XIX века тушить московские пожары было обязанностью жителей. Тем, кто отказывался, грозили телесные наказания или заключение в тюрьме.

31 мая 1804 году по указу Александра I в Москве были созданы 20 профессиональных пожарных команд из отставных солдат. Они размещались в специальных съезжих дворах, где стояли пожарные обозы, запряжённые лошадьми, и хранился инвентарь. Каждая команда имела свою масть лошадей.

На зданиях пожарных частей строили каланчи, с которых велось круглосуточное наблюдение. Если часовые замечали пожар, то звонили в колокол и вывешивали флаг, шар или фонарь. На готовность обоза к выезду отводилось две с половиной минуты.

797 лет назад (1223) произошло сражение на реке Калке (река, протекающая на территории современной Донецкой области Украины).

Это было первое вооруженное столкновение русско-половецких дружин с войсками Чингисхана. Русский летописец написал о тех событиях так: «Пришла неслыханная рать. Их же никто хорошо не знает, кто они и откуда пришли, и какой язык их, и какого они племени, и какая вера их». Тяжелейшая битва продолжалась три дня и завершилась жесточайшим поражение русско-половецких войск. В бою погибло не менее девяти князей и много родовитых бояр, а также простых воинов из Киевского, Галицко-Волынского, Черниговского, Смоленского и других русских княжеств. Уцелела только десятая часть русского войск.

109 лет назад (1911) был спущен на воду печально известный пароход — «Титаник».

Он был построен на верфи «Харленд энд Вулф» в Белфасте (Великобритания). На момент ввода в эксплуатацию, в апреле 1912 года, являлся крупнейшим судном в мире.

Длина корабля составляла 260 метров, ширина — 28 метров, водоизмещение — 52 тысячи тонн. На «Титанике» было восемь стальных палуб. Для обеспечения безопасности корабль имел двойное дно, а его корпус разделяли 16 водонепроницаемых отсеков. Журнал «Шипбилдер» назвал его практически непотопляемым.

Каюты парохода разделялись на три класса. К услугам пассажиров первого класса были представлены плавательный бассейн, ресторан «А-ля карт», два кафе, корт для игры в сквош и гимнастический зал. Интерьеры кают были выполнены в различных художественных стилях с использованием дорогих материалов (красное дерево, позолота, шёлк и др.)

Каюты третьего класса были оформлены просто: стены окрашивались в белый цвет либо обшивались деревянными панелями.

Во всех классах имелись обеденные и курительные салоны, открытые и закрытые променады.

10 апреля 1912 года «Титаник» отправился в своё первое и единственное путешествие по маршруту Саутгемптон (Великобритания) — Нью-Йорк (США). На борту корабля находились более 2200 человек. Через пять дней в водах Атлантического океана лайнер столкнулся с айсбергом и затонул. Число погибших, по различным данным, составило от 1400 до 1517 человек. 712 пассажирам и членам экипажа удалось спастись.

141 год назад (1879) в Берлине открылась первая в мире электрическая железная дорога.

Макет первой электрической железной дороги был установлен на промышленной выставке в Берлине. По участку протяженностью около 300 метров двигался поезд, состоящий из локомотива и трех вагончиков, в каждом из которых могли разместиться до 6 пассажиров.

Создателями нового вида транспорта были немецкий изобретатель и промышленник Эрнст Вернер фон Сименс и инженер Иоганн Гальске.

152 года назад (1868) в парке парижского пригорода Сен-Клу (Франция) прошла первая в мире велосипедная гонка.

Её дистанция составляла 1200 метров и проходила по гравийной дорожке до паркового фонтана и обратно. Победителем гонки стал англичанин Джеймс Мур.

В России первое велосипедное соревнование состоялось 24 июля 1883 года на Московском ипподроме.

161 год назад (1859) на Часовой башне Вестминстерского дворца в Лондоне были запущены часы.

Традиционно башню и часы называют Биг-Бен, хотя на самом деле это название носит установленный в часах огромный колокол. На момент отливки он был самым большим и тяжелым (13,7 тонн) колоколом в Англии.

Часы на Часовой башне спроектировали Эдмунд Бекетт и королевский астроном Джордж Эйри. Создавать часовой механизм начал Эдвард Джон Дент, а после его смерти продолжил его приёмный сын Фредерик Дент. Большие часы Вестминстера являются третьими по размеру в мире: общий вес — 5 тонн, диаметр циферблата — 7 метров, длина стрелок — 2,7 и 4,2 метра.

Источник: ПГ