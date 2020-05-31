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Вот так подарочек: по 10 000 рублей от Путина на каждого ребенка уже 1 июня на счет получат 10 млн семей

15:00 31.05.2020 Фото: www.piqsels.com
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Средства будут выплачены на 15 млн детей по заявлениям, которые родители подали до 22 мая включительно.

Вот так подарочек: по 10 000 рублей от Путина на каждого ребенка уже 1 июня на счет получат 10 млн семей
Если заявление направлено в период с 23 мая (суббота) по 25 мая (понедельник), оно рассматривается до 29 мая, средства перечисляются 2 июня
Сюжет: Все пособия Путина
Вот так подарочек: по 10 000 рублей от Путина на каждого ребенка уже 1 июня на счет получат 10 млн семей

Вот так подарочек: по 10 000 рублей от Путина на каждого ребенка уже 1 июня на счет получат 10 млн семейВыплату в 10 000 руб. на каждого ребенка от 3 до 16 лет получат 1 июня подавшие заявление до 22 маяЕщё 106 новостей

Согласно результатам рассмотрения заявлений о единовременной выплате на детей от 3 до 16 лет, 10 млн семей получат эту меру поддержки 1 июня. Средства будут выплачены на 15 млн детей по заявлениям, которые родители подали до 22 мая включительно, сообщает ПФР.

В соответствии с постановлением правительства, вступившим в силу 20 мая, заявление на единовременную выплату рассматривается в течение пяти рабочих дней, средства перечисляются в пределах трех рабочих дней. Такие сроки действуют в отношении всех заявлений, в том числе поданных в выходные дни. Если заявление направлено в период с 23 мая (суббота) по 25 мая (понедельник), оно рассматривается до 29 мая, средства перечисляются 2 июня.

Восьмидневный срок является предельным и в некоторых случаях может быть уменьшен.

Большинство семей обратилось за выплатой через Портал госуслуг и может отслеживать статус заявления в электронном кабинете родителя. Если заявление подано лично в Пенсионный фонд, узнать этап рассмотрения можно по телефону клиентской службы, в которую обращался родитель.

В случае отказа родитель получает соответствующее уведомление в течение одного рабочего дня после того, как заявление рассмотрено. Решение об отказе может быть вынесено, если родители живут за пределами России или, например, являются гражданами другой страны.

По причине ошибок в заявлениях отказы выносятся редко, поскольку в ходе их рассмотрения Пенсионный фонд проводит отдельную работу по сверке данных. Тем не менее родителям следует внимательно указывать сведения, особенно реквизиты банковского счета. Единовременная выплата перечисляется только на счет родителя, от имени которого подается заявление.

Если в нем неверно указаны какие-то данные, необходимо дождаться решения по заявлению, после чего подать новое с корректной информацией. Получить решение по первому заявлению, а затем подать еще одно придется и в том случае, если семья не перечислила в заявлении всех детей, на которых полагается выплата.

В отдельных случаях обратиться за единовременной выплатой необходимо лично, в клиентскую службу Пенсионного фонда или многофункциональный центр. Сделать это нужно, если заявление подает опекун либо если у детей заграничное свидетельство о рождении.

В помощь родителям на сайте Пенсионного фонда размещены необходимые разъяснения о выплате и ответы на часто задаваемые вопросы.

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