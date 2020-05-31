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7 июня 2020 года — Троица: что нельзя делать, какие приметы ведут к богатству, что нужно сделать обязательно в этот день?

15:09 31.05.2020 Фото: Википедия
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Священнослужители еще раз напоминают — в такой большой праздник лучшее, что мы можем дать душе усопшего это молитва.

7 июня 2020 года Троица: что нельзя делать, какие приметы ведут к богатству, что нужно сделать обязательно в этот день?
В православии Пятидесятница и Троица — это единый праздник, который символизирует божественное триединство
Сюжет: Православные обряды
7 июня 2020 года Троица: что нельзя делать, какие приметы ведут к богатству, что нужно сделать обязательно в этот день?

7 июня 2020 года — Троица: что нельзя делать, какие приметы ведут к богатству, что нужно сделать обязательно в этот день?Фото дня: Церковная лавка на колесах из-за COVID-19 появилась у Преображенского кафедрального собора БердскаЕщё 112 новостей

Приближается один из светлых праздников православных — Троица, а вслед за ней и Духов день. Оба праздника имеют свою уникальную историю и непростой смысл. О том, когда отмечают Троицу и Духов день в 2020 году, а также о традициях и приметах праздника расскажем далее.

Троица и Духов день — большие религиозные праздники, которые пришли к нам с дальних времен. Об истоках праздника мы можем узнать из библейских источников, а точнее из книги Деяния апостолов.
Какого числа отмечаем в 2020 году

В 2020 году церкви западного обряда (часть католиков и большинство протестантов) отмечают Пятидесятницу сегодня, 31 мая. У католиков этот праздник также носит название День сошествия Святого Духа.
У восточных христиан, в том числе у РПЦ, все немного по-другому. В православии Пятидесятница и Троица — это единый праздник, который символизирует божественное триединство. Духов день отмечается на следующий день после Троицы. В 2020 году православные отметят Троицу 7 июня, а День Святого Духа восьмого числа.

Традиции праздника
Троица это большой праздник для православных, в честь которого отменяются все посты. На Руси День Святой Троицы и Духов день имели огромное обрядовое значение. Праздники символизировали начало лета, именины матушки-земли и полный расцвет сил природы. По библейской традиции на Троицу жилища, храмы и даже могилы украшали зеленью, главным обрядовым деревом на Руси в этот период считалась береза.
Начиная с Троицкой субботы и всю праздничную неделю на Руси праздновали наступление лета. Неделя носила название «зеленой» или «русальей». В это время устраивали обряды с деревьями и цветами, девушки водили хороводы, а знахари собирали первые целебные травы.

Что касается христианских традиций, то здесь все начинается с утреннего богослужения. Верующие отправляются в храмы, затем раздают милостыню и отправляются на погост. Здесь они зажигают лампадки и украшают памятники и кресты травами и веточками березы. Категорически запрещено выпивать и оставлять пищу на могилках. Священнослужители еще раз напоминают — в такой большой праздник лучшее, что мы можем дать душе усопшего это молитва.

Приметы на Троицу
Пятидесятница считается днем, когда весна окончательно уступает место лету. В этот день внимательно следили за погодой и гадали каким будет лето и урожай.

Дождь на Троицу — хорошая примета, сулящая обильный урожай хлебов и грибов.
Попасть под дождь — к добру и исполнению мечтаний.
Кто увидит радугу — обретет здоровье и богатство в будущем году.
Дождливая Пятидесятница — к теплому лету.
В этот день, как и в другие христианские праздники, категорически запрещено ругаться, ссориться, желать другому зла и пакостить. Если ссоры не избежать, то постарайтесь промолчать или уйти от скандалиста под любым предлогом. Также не рекомендуется стирать, делать уборку и заниматься любым тяжелым физическим трудом. Священники подсказывают, если уборка или труд крайне необходимы — помолитесь перед началом и никаких препятствий больше не будет.

Источник: Пронедра 

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