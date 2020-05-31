«Мужчина, без маски на лице никого не обслуживаем!»: выгнали покупателя из магазина Fix-price в ТЦ «Астор» Бердска

Продавцы ведут себя вполне законно, без самоуправства, разъяснил Роспотребнадзор. Люди с голыми лицами в общественных местах в разгар пандемии коронавируса сами являются нарушителями и могут быть наказаны. Власть ввела масочный режим, обязательный для исполнения всеми без исключения.

В бердском магазине «Магнит» на ул. Первомайской выдают бумажные одноразовые маски покупателям

— Вчера зашел в магазин «Fix-price» без маски. Мне с кассы мгновенно выкрикнули: «Мужчина, без маски на лице никого не обслуживаем!». Знаю, что это самоуправство 19.1 КоАП. Ругаться не стал, т. к. дело было перед закрытием магазина. Но полицию можно смело вызывать и штрафовать их, пусть и на 500 рублей, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» 31 мая читатель, попытавшийся накануне сделать покупку в одном из магазинов торгового центра «Астор» в Бердске.

К такой строгой мере прибегли многие бердские магазины после того, как губернатор Новосибирской области, а следом и глава Бердска ужесточили ограничительные меры, введя обязательный масочный режим в общественных местах. Напомним, что ограничения в регионе продлили до 30 июня.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с 24 мая магазины торговой сети «Магнит» отказались обслуживать покупателей без масок. В супермаркете на ул. Первомайской, например, клиентам предлагают одноразовые бумажные маски, если нет своих. Впрочем, как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», за неделю из «Магнита» никого из «голых» не выгнали. Хотя предупреждают об обязательности расчета на кассе в маске.

Ужесточение ограничений — это письменный приказ руководства, заявили в «Магните». Но некоторые покупатели без масок нервничают, демонстративно ходят по торговому залу и выбирают товар без масок, требуют показать документы, обязывающие маски. Редко кто в ответ на просьбы продавцов разворачивается и уходит без покупок.

Между тем, торговые точки штрафуют за нарушения санитарных правил, введенных в период пандемии коронавируса. К ним относится и ношение масок. Требуют маски также в бердских магазинах «Мария-Ра» и «Пятерочка».

Так имеют право магазины отказать покупателям без масок или их пора наказывать за самоуправство?

Справка

Ст. 19.1 КоАП Самоуправство

Самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному федеральным законом или иным нормативным правовым актом порядку осуществление своего действительного или предполагаемого права, не причинившее существенного вреда гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, предусмотренных статьей 14.9.1 настоящего Кодекса, — влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 100 до 300 рублей; на должностных лиц — от 300 до 500 рублей.

КоАП РФ Статья 14.9.1. Нарушение порядка осуществления процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства. То есть к магазинам не относится.

Роспотребнадзор разъясняет

Роспотребнадзор дал пояснения по правовым аспектам отказа потребителям в допуске на торговые объекты без средств индивидуальной защиты (масок) в случае введения режима их обязательного использования.

Для снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции введена и такая важная профилактическая мера как ношение гражданами масок в качестве средства защиты «барьерного» типа.

-Учитывая данный фактор, на уровне высших должностных лиц субъектов РФ, исходя из сложившейся на их территории эпидемиологической ситуации, в числе вводимых ограничительных мер предусматривается обязательное ношение масок в общественных местах (в частности, при посещении торговых объектов, в общественном транспорте и т. п.).

Поэтому, при наличии принятого в установленном порядке нормативного правового акта, возлагающего на физических лиц обязанность ношения маски в определенных местах, подобное требование становится императивным предписанием, подразумевающим как его безусловное соблюдение всеми теми лицами, кому оно адресовано, так и возможность привлечения виновных в его несоблюдении лиц к соответствующему виду ответственности, — заявили в Роспотребнадзоре.

Соответственно в том случае, когда введен так называемый «масочный режим», любое появление физического лица в общественном месте без маски будет иметь признаки противоправного деяния (действия), направленного на создание угрозы не только собственной безопасности, жизни и здоровью, но и безопасности, жизни, здоровью, санитарно-эпидемиологическому благополучию иных лиц, находящихся на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации.

-Исходя из этого, действия хозяйствующих субъектов, осуществляющих разрешенную торговую деятельность, направленные на ненасильственное воспрепятствование в условиях «масочного режима» гражданам–потребителям в посещении торговых объектов без масок и доступе к товарам с целью их приобретения, не могут и не должны рассматриваться как действия, ущемляющие (нарушающие) права потребителей, поскольку такие действия со стороны хозяйствующих субъектов отвечают принципу разумности поведения участников гражданских правоотношений и не имеют признаков необоснованного уклонения от заключения публичного договора, каковым является договор розничной купли-продажи (по смыслу взаимосвязанных положений статей 10 и 426 Гражданского кодекса РФ), — прокомментировали в ведомстве.

При этом покупатели, не выполняющие требования о ношении масок при посещении общественных мест, включая магазины, могут быть привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 20.6.1 КоАП.

И такие прецеденты в Бердске были. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», суд рассмотрел три протокола за нарушение масочного режима. Двое нарушителей отделались предупреждением, третьего оштрафовали на 1000 рублей. Напомним, что до введения масочного режима бердчан наказывали за нарушение самоизоляции и карантина. Таких дел за полтора месяца было рассмотрено в Бердском городском суде более 30.

справка

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