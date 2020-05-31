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Умерли 138 пациентов от COVID-19 за сутки на 31 мая в России. Всего 4693 жертв коронавируса в стране

15:50 31.05.2020 Фото: pexels
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Это самый низкий показатель за сутки с 25 мая, когда штаб сообщил о 92 смертях. В субботу, 30 мая, число умерших составило 181. В Новосибирской области скончались 32 человека. Последние сутки обошлись без жертв.

Умерли 138 пациентов от COVID 19 за сутки на 31 мая в России. Всего 4693 жертв коронавируса в стране
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Умерли 138 пациентов от COVID 19 за сутки на 31 мая в России. Всего 4693 жертв коронавируса в стране

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Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 9 268, общее число заразившихся в России достигло 405 843 случаев. Об этом сообщили в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно данным, число выявленных за сутки случаев впервые с 23 мая превысило 9 тыс. человек. Суточный рост составил 2,3%.

Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, за сутки возросло на 4 414, до 171 883. Число вылечившихся за день оказалось самым низким с 18 мая, следует из данных штаба.

Новые 757 случаев заражения выявлены в Московской области, 369 — в Санкт-Петербурге, 301 — в Нижегородской области, 265 — в Свердловской области и 178 — в Ростовской области. Симптомов нет у 3784 (40,8%) новых заразившихся. Всего в России в настоящее время болеют 229 267 человек.

За сутки выписали по выздоровлению 371 человека в Московской области, 307 — в Санкт-Петербурге, 108 — в Брянской области, 89 — в Кабардино-Балкарии и 88 — в Башкирии.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 138, до 4 693.

Это самый низкий показатель за сутки с 25 мая, когда штаб сообщил о 92 смертях. В субботу, 30 мая, число умерших составило 181.

За сутки 69 человек умерли в Москве, 25 пациентов в Московской области, 13 — в Санкт-Петербурге, 9 — в Дагестане, 5 — в Нижегородской области и трое в Курской области.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Новосибирской области на утро 31 мая за сутки выявлено 104 случая заражения COVID-19. 30 пациентов выписаны с выздоровлением. Всего в регионе зафиксировано 2809 случаев коронавирусной инфекции. В том числе у 169 детей. 1119 человек выздоровели, 32 пациента скончались. Под медицинским наблюдением остаются 2 572 жителя региона, 17 295 человек снято с наблюдения.

В Бердске 31 мая побит рекорд — выявили сразу 6 новых случаев. Всего в городе заразились коронавирусом 54 человека, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией в Бердске нет.

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