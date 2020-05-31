Упала на 17-е место по числу заразившихся коронавирусом за сутки в России на 31 мая Новосибирская область. Смотри список регионов

30 мая область находилась на 15-м месте по числу заразившихся за сутки — 109. В воскресенье заболевших на 5 меньше. Лидируют по выявленным за день случаям Москва — 2595, Московская область — 757 и Санкт-Петербург — 369.

Свыше 405 тыс.человек подхватили коронавирус в России на 31 мая

За последние сутки в России выявлено 9 268 новых случаев коронавируса в 84 регионах.

Распределение по субъектам

1. Москва — 2595



2. Московская область — 7573. Санкт-Петербург — 3694. Нижегородская область — 3015. Свердловская область — 2656. Ростовская область — 1787. Волгоградская область — 1588. Саратовская область — 1429. Архангельская область — 13710. Челябинская область — 13611. Ханты-Мансийский АО — 13612. Красноярский край — 12813. Республика Дагестан — 12514. Республика Саха (Якутия) — 11115. Брянская область — 10716. Тульская область — 10417. Новосибирская область — 10418. Ульяновская область — 9719. Иркутская область — 9020. Калужская область — 8921. Смоленская область — 8822. Белгородская область — 8723. Чувашская Республика — 8724. Пензенская область — 8725. Самарская область — 8526. Воронежская область — 8227. Ставропольский край — 8128. Краснодарский край — 8029. Курская область — 7830. Ивановская область — 7731. Ярославская область — 7732. Кабардино-Балкарская Республика — 7733. Рязанская область — 7634. Липецкая область — 7535. Орловская область — 7536. Республика Башкортостан — 7537. Алтайский край — 6938. Омская область — 6939. Тамбовская область — 6740. Ямало-Ненецкий АО — 6541. Хабаровский край — 6342. Карачаево-Черкесская Республика — 6243. Владимирская область — 5944. Псковская область — 5945. Астраханская область — 5946. Республика Тыва — 5847. Пермский край — 5748. Ленинградская область — 5449. Кировская область — 5450. Оренбургская область — 5451. Республика Татарстан — 5252. Приморский край — 5253. Новгородская область — 5154. Республика Северная Осетия — 5055. Калининградская область — 4856. Вологодская область — 4757. Забайкальский край — 4558. Тверская область — 4459. Камчатский край — 4460. Мурманская область — 4161. Республика Адыгея — 4162. Республика Марий Эл — 4163. Костромская область — 3964. Республика Ингушетия — 3965. Республика Калмыкия — 3566. Республика Мордовия — 3567. Тюменская область — 3068. Республика Коми — 2969. Республика Бурятия — 2970. Кемеровская область — 2571. Республика Хакасия — 2472. Республика Карелия — 2373. Удмуртская Республика — 2374. Томская область — 2175. Амурская область — 2076. Чеченская Республика — 1877. Сахалинская область — 1478. Курганская область — 1379. Еврейская АО — 1080. Республика Алтай — 681. Республика Крым — 682. Магаданская область — 583. Чукотский АО — 284. Ненецкий АО — 1

Всего на сегодняшний день в России выявлено 405 843 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4693 летальных исхода, выздоровело 171 883 человека, сообщили в оперативном штабе.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 30 мая Новосибирская область находилась на 15-м месте по числу заразившихся за сутки — 109. В воскресенье заболевших на 5 меньше и в итоге — 17-е место у региона. В Бердске 31 мая побит рекорд — сразу 6 человек — все женщины разного возраста — подхватили коронавирусную инфекцию. Всего в городе выявлено 54 заболевших, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.