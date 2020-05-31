Упала на 17-е место по числу заразившихся коронавирусом за сутки в России на 31 мая Новосибирская область. Смотри список регионов

За последние сутки в России выявлено 9 268 новых случаев коронавируса в 84 регионах.
Распределение по субъектам
1. Москва — 2595
3. Санкт-Петербург — 369
4. Нижегородская область — 301
5. Свердловская область — 265
6. Ростовская область — 178
7. Волгоградская область — 158
8. Саратовская область — 142
9. Архангельская область — 137
11. Ханты-Мансийский АО — 136
12. Красноярский край — 128
13. Республика Дагестан — 125
14. Республика Саха (Якутия) — 111
15. Брянская область — 107
16. Тульская область — 104
17. Новосибирская область — 104
19. Иркутская область — 90
20. Калужская область — 89
21. Смоленская область — 88
22. Белгородская область — 87
23. Чувашская Республика — 87
24. Пензенская область — 87
25. Самарская область — 85
27. Ставропольский край — 81
28. Краснодарский край — 80
29. Курская область — 78
30. Ивановская область — 77
31. Ярославская область — 77
32. Кабардино-Балкарская Республика — 77
33. Рязанская область — 76
35. Орловская область — 75
36. Республика Башкортостан — 75
37. Алтайский край — 69
38. Омская область — 69
39. Тамбовская область — 67
40. Ямало-Ненецкий АО — 65
41. Хабаровский край — 63
43. Владимирская область — 59
44. Псковская область — 59
45. Астраханская область — 59
46. Республика Тыва — 58
47. Пермский край — 57
48. Ленинградская область — 54
49. Кировская область — 54
51. Республика Татарстан — 52
52. Приморский край — 52
53. Новгородская область — 51
54. Республика Северная Осетия — 50
55. Калининградская область — 48
56. Вологодская область — 47
57. Забайкальский край — 45
59. Камчатский край — 44
60. Мурманская область — 41
61. Республика Адыгея — 41
62. Республика Марий Эл — 41
63. Костромская область — 39
64. Республика Ингушетия — 39
65. Республика Калмыкия — 35
67. Тюменская область — 30
68. Республика Коми — 29
69. Республика Бурятия — 29
70. Кемеровская область — 25
71. Республика Хакасия — 24
72. Республика Карелия — 23
73. Удмуртская Республика — 23
75. Амурская область — 20
76. Чеченская Республика — 18
77. Сахалинская область — 14
78. Курганская область — 13
79. Еврейская АО — 10
80. Республика Алтай — 6
81. Республика Крым — 6
83. Чукотский АО — 2
84. Ненецкий АО — 1
Всего на сегодняшний день в России выявлено 405 843 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4693 летальных исхода, выздоровело 171 883 человека, сообщили в оперативном штабе.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 30 мая Новосибирская область находилась на 15-м месте по числу заразившихся за сутки — 109. В воскресенье заболевших на 5 меньше и в итоге — 17-е место у региона. В Бердске 31 мая побит рекорд — сразу 6 человек — все женщины разного возраста — подхватили коронавирусную инфекцию. Всего в городе выявлено 54 заболевших, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.