Выпал из форточки на 5 этаже 2-летний ребенок и остался жив в Новосибирске

Оставшись без присмотра взрослых, малыш смог беспрепятственно залезть на стул и забраться на подоконник. С различными травмами ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение.

Малыш выпал из окна мгновенно

По факту выпадения малолетнего ребенка из окна квартиры проводится доследственная проверка, сообищи сегодня, 31 мая, в управлении СКР по Новосибирской области.

31 мая 2020 года в утреннее время из окна квартиры, расположенной на 5 этаже дома по улице Титова в Ленинском районе города Новосибирска, выпал 2-летний ребенок. Оставшись без присмотра взрослых, ребенок смог беспрепятственно залезть на стул, забраться на подоконник и выпасть в открытую форточку. С различными травмами ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение.

По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Новосибирск СКР по Новосибирской области проводится доследственная проверка.

В настоящее время следователем произведен осмотр места происшествия, опрашиваются родственники, соседи и возможные очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

СУ СК России по Новосибирской области вновь обращает внимание и предупреждает о необходимости более ответственного подхода родителей и иных лиц к обеспечению безопасности детей в жилых помещениях. Нельзя оставлять маленького ребенка без присмотра взрослых, нужно исключить любую ситуацию, способную привести к трагедии. Падение из окна — является одной из основных причин детского травматизма и смертности, особенно в городах. Дети уязвимы перед раскрытым окном из-за своей природной любознательности.

Следственное управление обращается ко всем родителям с просьбой более бдительно следить за детьми, не оставлять их без присмотра в помещениях с открытыми окнами. Для обеспечения безопасности собственных детей родители должны продумать расстановку мебели, чтобы ребенок не смог взобраться на подоконник или край не застекленного балкона, позаботиться о специальных фиксаторах, которые не дадут малышу открыть окно, и не надеяться на москитную сетку, которая создает для ребенка мнимую иллюзию закрытого окна. Эти элементарные меры и постоянная бдительность родителей помогут сохранить жизнь ребенка.

Необходимо отметить, что взрослые должны быть предельно внимательными, травмы, полученные детьми при падении с высоты очень тяжелые, даже если врачи спасают ребенку жизнь, восстанавливаться приходится очень долго, есть случаи, когда дети остаются инвалидами.

Не оставляйте детей одних без присмотра даже на несколько секунд!

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в начале мая из окна на пятом этаже выпала 87-летняя женщина и разбилась насмерть. Она упала вместе с москитной сеткой.