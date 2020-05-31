Не пустят в продажу препарат от коронавируса «Авифавир». Он вызывает уродства у детей

Минздрав зарегистрировал препарат. Сейчас идет финальный этап клинического исследования «Авифавира» с участием 330 пациентов. Но он может применяться только в госпиталях под наблюдением врача из-за побочных эффектов у беременных.

Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса

Минздрав зарегистрировал первое российское лекарство для лечения коронавируса «Авифавир», говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Его производит совместное предприятие РФПИ и ГК «ХимРар».

РФПИ утверждает, что это «первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса» и он показал «высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний».

«Авифавир» хорошо изучили, потому что его применяют в Японии с 2014 года против тяжелых форм гриппа.

Сейчас идет финальный этап клинического исследования «Авифавира» с участием 330 пациентов.

Но препарат не поступит в свободную продажу в аптеках и может применяться только в госпиталях под наблюдением врача… Препарат категорически запрещён к применению беременными женщинами и в период планирования семьи, передает Интерфакс.

Согласно проведённому исследованию, применение препарата во время беременности может вызвать патологии у ребенка — уродства.

Что такое «Фавипиравир»

Препарат разработала японская компания Toyama Chemical под названием «Фавипиравир». У него есть коммерческое название «Авиган».

По информации журнала Pharmacology & Therapeutics, он хорошо действует против новых штаммов гриппа и не очень эффективен против обычных сезонных вирусов.

«Фавипиравир» встраивается в рибонуклеиновую кислоту вируса, мешая ему размножаться. Медики обнаружили, что он действует против разных РНК-вирусов, в том числе против вируса Эбола, который вызвал сильную вспышку лихорадки в центральной Африке несколько лет назад.

ГХХ в малых дозах

Для лечения пациентов с COVID-19 используется несколько лекарственных препаратов, способность которых воздействовать на различные звенья инфекционного процесса показана в ходе экспериментальных или ограниченных клинических исследований.

К числу этих препаратов относится Гидроксихлорохин (далее-ГХХ), который благодаря противовоспалительному действию и влиянию на иммунную систему десятки лет используется для лечения малярии, ревматоидного артрита, системной красной волчанки.

Рекомендации по применению ГХХ при COVID-19 основаны на результатах многочисленных зарубежных исследований, подтвердивших эффективность препарата в отношении инфекционного агента in vitro (в эксперименте), а затем в ходе клинических испытаний, а также мнениях экспертов.

Эти данные, подкрепленные опытом использования ГХХ в реальной практике по всему миру, явились основанием для его включения в ряд национальных и международных клинических руководств, в том числе и в нашей стране.

ГХХ гидроксихлорохин обладает побочными эффектами, в частности, среди которых одним из значимых является кардиотоксичность (способность вызывать нарушения ритма сердца).

Учитывая, что ГХХ, как и другие препараты для терапии COVID-19 не имеют зарегистрированных показаний по лечению коронавирусной инфекции, пациенты, которым они назначаются дают информированное согласие на применение этих лекарственных средств.

По результатам мониторинга безопасности лекарственных препаратов гидроксихлорохина в период пандемии COVID-19 в Российской Федерации не выявлено летальных исходов, связанных с нарушением ритма у пациентов на фоне приема ГХХ.



Минздрав России располагает всеми последними данными по эффективности и безопасности лекарственных препаратов, применяемых при терапии COVID-19. Эта информация используется для обновления российских клинических рекомендаций по ведению больных с COVID-19.

Решение ВОЗ от 26.05.2029 приостановить клинические испытания ГХХ в рамках программы «Solidarity» для дополнительной оценки его безопасности, основано на доказательствах кардиотоксичности, которая, у госпитализированных пациентов с высокой частотой встречаемости сопутствующих заболеваний способна приводить к жизнеугрожающим нарушениям ритма сердца .

Вместе с тем, значительный массив опубликованных результатов зарубежных исследований, а также отечественный опыт, указывает на обоснованность применения ГХХ при его назначении в определенных группах пациентов с COVID-19 в низких дозах, в меньшей степени ассоциированных с нарушениями сердечного ритма.

Минздрав России завершает подготовку седьмой версии Временных методических рекомендаций по диагностике, профилактике и лечению COVID-19. В них будут включены дополнительные критерии для оценки врачом пользы и риска использования ГХХ индивидуально для конкретного пациента для принятия решения для его назначения, детальные указания по его применению у пациентов с низким риском нарушений ритма, а также меры по мониторингу и профилактике аритмий в период лечения.

Вопрос эффективности и безопасности гидроксихлорохина, а также других препаратов, используемых в России для терапии COVID-19, находится под постоянным контролем Минздрава России и его подведомственных организаций.