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Путину из СИЗО написал арестованный за заказные убийства в 1990-е бизнесмен Анатолий Быков

16:47 31.05.2020 Фото: Стоп-кадр с видео
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В письме экс-депутат из Красноярска раскритиковал происходящее в стране сейчас и 30 лет назад. Называет себя патриотом и заявляет, что верно служил народу. Смотри текст обращения.

Путину из СИЗО написал арестованный за заказные убийства в 1990 е бизнесмен Анатолий Быков
Анатолий Быков написал Путину письмо из СИЗО

Арестованный бизнесмен Анатолий Быков написал письмо Владимиру Путина из СИЗО. В нем он раскритиковал происходящее в стране сейчас и в 90-е.  Экс-депутат, бизнесмен Анатолий Быков, арестованный за организацию преступления 26-летней давности, написал из СИЗО письмо президенту России Владимиру Путину.

Скан письма опубликовали красноярские СМИ. В нем Быков критикует происходящее в стране сейчас и в 1990-е годы и утверждает, что верно служил народу.

Анатолия Быкова подозревают в организации двойного убийства, совершенного в 1994 году. По версии Следственного комитета, именно он заказал ликвидацию двух известных в то время бизнесменов. Суд отправил бизнесмена в СИЗО до 4 июля. Защита Быкова пыталась обжаловать его арест, но суд отклонил апелляцию.

Главным следственным управлением СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Анатолию Быкову 15 мая предъявлено обвинение в организации убийства двух жителей Красноярска в 1994 году – Кирилла Войтенко и Александра Наумова (пп. «д», «з», «н» ст. 102 УК РСФСР).

По данным следствия, в первой половине 1994 года у 23-летнего члена возглавляемой Быковым преступной группировки Александра Наумова произошел конфликт с Анатолием Быковым в связи с несправедливым, по мнению первого, распределением доходов от совместной деятельности, результатом которого явилась взаимная личная неприязнь. Спустя непродолжительное время перед двигавшимся автомобилем, в котором ехал Анатолий Быков, произошел взрыв. Быков решил, что это сделал конфликтовавший с ним Наумов и его близкий приятель Кирилл Войтенко, и решил их убить. Организацию преступления он поручил своему хорошему знакомому – Владимиру Татаренкову, который привлек к этому членов возглавляемой им банды. Некоторое время исполнители следили за жертвами, и 24 июля 1994 года в тот момент, когда Наумов и Войтенко на автомобиле двигались по территории Свердловского района краевого центра, непосредственные исполнители убийства — Сергей Бакуров и Владимир Чучков расстреляли их из автомата и пистолета.

Следствием проведен полномасштабный комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, установлено и допрошено большое количество свидетелей, подтвердивших факт знакомства Быкова с убитым Наумовым, факт наличия у них деловых отношений, а также конфликта, после которого Наумов стал опасаться за свою жизнь, носить бронежилет и передвигаться на чужом автомобиле. В ходе проведения следственных действий были получены показания троих свидетелей, которые рассказали о том, что главным организатором двойного убийства является Анатолий Быков. Они впервые за 26 лет, прошедшие с момента убийства, указали на Быкова как на организатора преступления, пояснив, что не давали показания раньше в надежде на то, что Быков им будет оказывать поддержку. Проведены проверки показаний на месте, а также очные ставки, в ходе которых свидетели в присутствии Быкова и его защитника подтвердили данные ими ранее показания.
На основании собранных по уголовному делу доказательств судом Быкову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Путину из СИЗО написал арестованный за заказные убийства в 1990 е бизнесмен Анатолий Быков

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