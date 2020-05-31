«Батут работает»: Маск ответил на шутку Рогозина 6-летней давности после успешного запуска Crew Dragon к МКС

В 2014 году после введения санкций против российского космопрома глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута.

Основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск вспомнил шутку Дмитрия Рогозина

Основатель SpaceX Илон Маск вспомнил шутку главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина о батуте после успешного запуска космического корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС). Об этом он заявил на пресс-конференции, которую транслировало НАСА.

Во время пресс-конференции журналист агентства Reuters задал директору NASA Джеймсу Брайденстайну и Илону Маску вопрос, получили ли они уже реакцию от коллег из России на состоявшийся запуск SpaceX.

Брайденстайн заявил, что пока не разговаривал лично с Дмитрием Рогозиным, однако видел его официальный комментарий с поздравлениями NASA и SpaceX, «что это важный день не только для нас, но и для них», «они верят в сотрудничество, и я думаю, оно останется крепким».

«Батут работает», – сказал после этого Маск и рассмеялся («Trampoline is working»). Следом рассмеялся Брайденстайн, а Маск добавил: «Это внутренняя шутка», – и снова рассмеялся.

В 2014 году Дмитрий Рогозин, который тогда был вице-премьером и курировал ракетно-космическую отрасль, написал в твиттере, что Россия может отказаться доставлять американских астронавтов на МКС. «Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута», — пошутил Рогозин.

В ответ на это Маск тогда написал, что им «не понадобится батут», поскольку SpaceX разрабатывает для NASA новый космический корабль.

Накануне состоялся запуск космического корабля Crew Dragon к МКС. Это стало первым случаем за девять лет, когда американских астронавтов доставил к МКС американский корабль. Кроме того, это первый в истории полет космонавтов на корабле частной компании.

30 мая с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 15.22 по местному времени (22.22 мск) стартовала ракета Falcon 9 компании SpaceX. Корабль Crew Dragon с астронавтами был выведен на орбиту, а первая ступень ракеты успешно вернулась обратно – ее посадили на плавучую платформу в Атлантическом океане. Crew Dragon должен пристыковаться к МКС примерно через 19 часов после старта.